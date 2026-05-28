España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las cantantes Angy Fernández y Natalia Rodríguez al chico del tiempo Francisco Cacho o Gabino Diego

Los cuatro invitados acompañarán a los concursantes desde el jueves 28 de abril hasta el 1 de junio

Guardar
Google icon
Natalia Rodríguez y Francisco Cacho en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Natalia Rodríguez y Francisco Cacho en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra renueva sus equipos este jueves 28 de mayo y hasta el lunes 1 de junio con cuatro invitados: Angy Fernández, Francisco Cacho, Natalia Rodríguez y Gabino Diego. Su papel como de costumbre será acompañar a los concursantes en varias pruebas para sumar segundos de cara al rosco final, la fase decisiva del concurso de Antena 3 presentada por Roberto Leal.

Durante esas emisiones, los cuatro famosos participarán en las rondas de apoyo a los equipos azul y naranja con el objetivo de acumular tiempo para el tramo definitivo del programa. La presencia de invitados se renueva cada tres entregas y forma parte de la mecánica del formato para reforzar el juego de los concursantes.

PUBLICIDAD

La selección reúne perfiles de la interpretación, la música y la divulgación meteorológica. El concurso mantiene así su política de combinar trayectorias distintas entre sus colaboradores eventuales, cuya aportación influye directamente en las opciones de los participantes antes del bote. El contexto de estas últimas entregas de Pasapalabra coincide con la polémica que afecta al rosco, después de la sentencia recibida por Atresmedia que obligará al grupo a dejar de utilizar esa prueba próximamente.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Angy Fernández en ‘Pasapalabra’

Angy Fernández nació en 1990 y saltó a la fama en 2007, cuando participó con 17 años en Factor X y terminó en segunda posición. Un año después publicó su primer álbum, Angy, y consolidó su popularidad como actriz en la serie Física o química de Antena 3, donde interpretó a Paula durante tres años. En aquella etapa también puso voz, junto a Despistaos, a la versión lenta de la canción de la serie. Más tarde pasó por Tu cara me suena y acabó proclamándose ganadora.

PUBLICIDAD

Su carrera posterior incluye series como Los protegidos, Amar es para siempre, Física o química: el reencuentro, Pequeñas coincidencias y Hay algo en el bosque. En teatro ha participado en montajes como Hoy no me puedo levantar, La llamada y Kinky Boots. Antes de Pasapalabra, la artista también concursó en el Benidorm Fest 2024 con la canción Sé quién soy, una propuesta en la que volcó sus miedos y su evolución personal tras una depresión.

Angy Fernández, en la presentación de canciones del Benidorm Fest 2024. (RTVE)
Angy Fernández, en la presentación de canciones del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Quién es Francisco Cacho

Francisco Cacho Morgado, que salta ahora a Pasapalabra, nació en Zamora en 1985 y es físico y meteorólogo. En la actualidad forma parte del equipo de laSexta Meteo en laSexta, donde ofrece la previsión del tiempo junto a Joanna Ivars y colabora en espacios como La Roca, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, La Clave y laSexta Noche. Antes de esa etapa trabajó en Castilla y León Televisión como responsable de la sección meteorológica.

También colaboró con la Agencia Estatal de Meteorología y participó en medios como El País y la COPE. Su trayectoria incluye además una etapa deportiva. Durante sus años universitarios compaginó los estudios con el fútbol y llegó a jugar de manera profesional antes de centrarse en la meteorología.

Francisco Cacho en 'laSexta Meteo' (Atresmedia)
Francisco Cacho en 'laSexta Meteo' (Atresmedia)

Natalia Rodríguez en ‘Pasapalabra’

Natalia Rodríguez nació el 11 de diciembre de 1982 en Cádiz y empezó a formarse en canto desde la adolescencia. Su salto a la popularidad llegó a los 18 años con su participación en la primera edición Operación Triunfo, un paso que impulsó su carrera musical y la llevó al ámbito del entretenimiento televisivo. La cantante ha publicado seis proyectos discográficos y ha girado por numerosas ciudades. También ha colaborado en programas de radio y televisión y ha presentado formatos como Club Megatrix y Qué Fuerte, Tía!.

Como concursante, ha pasado por Gente de primera, Splash: famosos al agua, Family Feud: La batalla de los famosos y, recientemente, Top Chef: Dulces y famosos. En el terreno audiovisual ha trabajado en Esposados, Todo es posible en el bajo y ¡Ala… Dina!. En redes sociales mantiene una actividad constante y reúne más de 250.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenidos vinculados a su trabajo, sus viajes y escenas de su vida cotidiana, aunque su pareja actual es anónima.

Natalia Rodríguez, en 'Top Chef: Dulces y Famosos'
Natalia Rodríguez no supera la semifinal de 'Top Chef: Dulces y Famosos'. / Captura depantalla

Quién es Gabino Diego

Gabino Diego tiene 58 años y comenzó en la interpretación antes de terminar bachillerato. Debutó en el cine en 1983 con la película Las bicicletas son para el verano y desde entonces ha desarrollado una carrera continuada en cine, teatro y televisión. Uno de sus hitos más reconocibles llegó con ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura, papel por el que obtuvo en 1990 el Goya a mejor interpretación masculina de reparto.

Gabino Diego vuelve a dar vida a Cuco, su personaje en Torrente 2: Misión en Marbella
Gabino Diego vuelve a dar vida a Cuco, su personaje en Torrente 2: Misión en Marbella

A esos reconocimientos se suman otras cuatro nominaciones a los Goya: tres como protagonista por El rey pasmado, Los peores años de nuestras vidas y La hora de los valientes, y una como actor de reparto por Belle Époque. También ha participado en varias películas de la saga Torrente. En televisión ha trabajado en producciones como Águila roja y, sobre las tablas, en obras como Nuestras mujeres. Su relación con Pasapalabra no será nueva. El actor ya ha acudido al concurso en otras ocasiones y conoce la dinámica del programa.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiburón gato, la especie que pone sus huevos en la costa vasca cada verano

Un animal que mide unos 80 centímetros y concentra su reproducción entre los meses de junio y julio

El tiburón gato, la especie que pone sus huevos en la costa vasca cada verano

Por qué es tan perjudicial que las avispas asiáticas lleguen a tu jardín y cómo evitarlo

Cómo esta especie altera el equilibrio natural y qué medidas ayudan a prevenir su aparición

Por qué es tan perjudicial que las avispas asiáticas lleguen a tu jardín y cómo evitarlo

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

Tras una cosecha récord en el país africano, los embotelladores aprovechan para cubrir su necesidad de acopio, sustituyendo el producto marca España

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El guiño de Elisabeth de Bélgica a la princesa Leonor durante su primera entrevista: “Hay herederas en otras monarquías, nos encontramos en ciertos eventos”

La heredera belga está a punto de graduarse en Harvard y ha hablado sobre ser la primera reina de la dinastía

El guiño de Elisabeth de Bélgica a la princesa Leonor durante su primera entrevista: “Hay herederas en otras monarquías, nos encontramos en ciertos eventos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

DEPORTES

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores