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Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

El nuevo enlace ferroviario reducirá tiempos, acercará Lisboa a la capital y busca acabar con años de retrasos en la alta velocidad

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Ave Renfe (Adobe Stock).
Ave Renfe (Adobe Stock).

El Gobierno ha dado un nuevo paso para desbloquear una de las infraestructuras ferroviarias más esperadas de los últimos años, la que unirá a Madrid con Extremadura. Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha sometido a información pública el estudio que permitirá poner en marcha una conexión provisional para impulsar la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y reducir de forma significativa los tiempos de viaje entre Madrid y Badajoz.

El BOE ha publicado el anuncio por el que se somete a información pública el ‘Estudio Informativo Complementario del Proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid - Extremadura. Tramo: Madrid - Oropesa, Tramo I. Ramal de conexión provisional entre la LAV Madrid - Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas (Toledo)’. De esta forma se sigue lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Ahora se abre un periodo de 30 días para las alegaciones.

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Con este movimiento, el Ejecutivo busca acelerar una solución transitoria que permita mejorar las conexiones ferroviarias con Extremadura mientras continúan los estudios y trámites para el trazado definitivo que incluirá el paso por Toledo.

Una solución “rápida” para desbloquear el proyecto

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, defendió esta alternativa provisional como una vía clave para avanzar de manera inmediata en la alta velocidad hacia Extremadura. Según explicó, esta conexión permitirá “conectar Madrid y Badajoz en menos de tres horas”, un objetivo largamente reclamado por instituciones, empresarios y viajeros.

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Santano insistió en que la actuación tiene carácter transitorio, pero permitirá ganar tiempo mientras se define la futura parada de Toledo. “Queremos acelerar el estudio de la futura parada de Toledo de la mano de las autoridades regionales y locales, mientras ejecutamos la opción provisional mucho más rápido”, señaló.

La línea directa de AVE entre Málaga y Madrid lleva suspendida desde el 4 febrero por un grave desprendimiento de talud en Álora (Málaga) provocado por intensas lluvias provocadas por la borrasca Leonardo

Desde el Ministerio han destacado además la colaboración institucional con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para alcanzar un acuerdo que facilite los avances técnicos y administrativos necesarios para la ejecución del proyecto.

El Gobierno considera que este entendimiento entre administraciones resulta clave para evitar nuevos retrasos en una infraestructura estratégica tanto para Castilla-La Mancha como para Extremadura.

El AVE a Lisboa, más cerca

La nueva conexión provisional no solo busca mejorar los tiempos de viaje nacionales, sino que también se integra dentro del gran corredor ferroviario de alta velocidad que unirá Madrid y Lisboa en los próximos años.

El Ejecutivo sostiene que este avance representa “un paso decisivo” para convertir en realidad la conexión internacional entre España y Portugal, uno de los proyectos prioritarios dentro de la red ferroviaria peninsular.

Mientras tanto, las actuaciones previstas permitirán adelantar plazos y mejorar los servicios ferroviarios entre Madrid y Extremadura antes de que finalicen los estudios definitivos sobre el paso de la línea por Toledo. En este sentido, Santano quiso zanjar cualquier duda sobre el futuro trazado y aseguró que “no hay ninguna duda” de que la línea de alta velocidad acabará pasando por Toledo.

Las declaraciones llegan después de semanas de debate político y social sobre el recorrido definitivo del AVE y el papel que jugará la capital castellanomanchega dentro del corredor ferroviario.

Treinta días para presentar alegaciones

La publicación del estudio en el BOE activa ahora el proceso de exposición pública y evaluación ambiental, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario. Durante los próximos 30 días, administraciones, asociaciones y ciudadanos podrán presentar alegaciones y observaciones al proyecto antes de que continúe su tramitación definitiva.

El Ministerio defiende que esta fórmula permitirá acelerar los tiempos de ejecución y desbloquear una infraestructura considerada esencial para mejorar la cohesión territorial y reforzar las conexiones ferroviarias entre el centro y el oeste peninsular.

La futura llegada de la alta velocidad a Extremadura es una de las grandes reivindicaciones históricas de la región y uno de los proyectos ferroviarios más esperados de las últimas décadas. Ahora, con esta solución provisional sobre la mesa, el Gobierno busca dar un impulso definitivo a una obra que pretende cambiar la movilidad entre Madrid, Toledo, Extremadura y, en el futuro, Lisboa.

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