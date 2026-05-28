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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 29 de mayo: el duque de Carril irrumpirá armado en palacio y dos disparos sembrarán el caos

Vera vivirá la noche más peligrosa de su vida mientras Pía intenta destapar por fin la verdad sobre Jana en un episodio que cambiará para siempre el destino de varios personajes

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'La Promesa': El duque del Carril realiza dos disparos. (RTVE)
'La Promesa': El duque del Carril realiza dos disparos. (RTVE)

La Promesa cerrará esta semana por todo lo alto. Y cuando decimos “por todo lo alto”, hablamos de uno de esos episodios que prometen dejar a los espectadores pegados al sofá hasta el último segundo. El capítulo del viernes 29 de mayo llegará cargado de tensión, secretos y peligro, culminando con una escena absolutamente explosiva: el duque de Carril irrumpirá armado en palacio dispuesto a llevarse a Vera por la fuerza y dos disparos resonarán en plena noche dejando en el aire quién ha resultado herido.

Después de días viendo cómo el conflicto entre Vera y su padre iba creciendo sin freno, el aristócrata terminará perdiendo completamente el control. La negativa de la joven a abandonar el palacio junto a él provocará que el duque dé un paso definitivo y peligrosísimo. Fuera de sí y obsesionado con recuperar a su hija cueste lo que cueste, logrará colarse armado en La Promesa dispuesto a obligarla a marcharse.

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Pero Vera no estará sola. Julieta se interpondrá para protegerla y ambas acabarán enfrentándose cara a cara al duque en una escena cargada de tensión, miedo y desesperación. Lo que parecía un simple conflicto familiar terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla dentro del palacio de los Luján.

La serie dejará en shock a los espectadores al cerrar el episodio sin revelar quién ha sido alcanzado ni cuáles serán las consecuencias reales de este violentísimo enfrentamiento. ¿Ha resultado herida Vera? ¿Julieta? ¿Alguien ha conseguido detener al duque antes de que fuera demasiado tarde? Las preguntas quedarán completamente abiertas hasta la próxima semana.

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Pía consigue terminar la carta que puede destruir a Leocadia

Pero el viernes no solo estará marcado por el drama de Vera. Paralelamente, otro de los grandes secretos de La Promesa estará a punto de salir definitivamente a la luz.

Después de días consumida por la culpa y la ansiedad, Pía logrará terminar la carta dirigida a Curro en la que le confiesa toda la verdad sobre la muerte de Jana. Una carta que señala directamente a Leocadia como responsable y que podría cambiar para siempre el rumbo de la historia.

Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)
Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)

Sin embargo, cuando parecía que por fin la verdad iba a llegar a manos de Curro, ocurrirá algo inesperado: Cristóbal interceptará la carta antes de que pueda ser entregada.

Un movimiento que vuelve a poner en peligro toda la confesión y que demuestra hasta qué punto algunos personajes están dispuestos a proteger los secretos del palacio.

Así ha llegado ‘La Promesa’ hasta este explosivo final

La semana arrancó ya completamente marcada por el conflicto entre Vera y el duque de Carril. Tras descubrirse la verdadera identidad de la joven, su vida dentro del palacio cambió radicalmente. Aunque Manuel y Julieta han intentado apoyarla en todo momento, Leocadia y Lorenzo no tardaron en mostrarle su rechazo.

Mientras tanto, el duque comenzó a mover ficha para recuperarla. Primero recurrió al chantaje contra Manuel y después protagonizó un durísimo enfrentamiento con Alonso que estuvo a punto de acabar en tragedia. Finalmente, el marqués terminó expulsándolo de La Promesa, pero el aristócrata se marchó dejando una amenaza muy clara: denunciaría a toda la familia ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de su hija.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Por otro lado, Pía comenzó a mostrar claros síntomas de agotamiento emocional incapaz de seguir ocultando la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. Su miedo y su culpa crecieron hasta el punto de decidir escribir la famosa carta para Curro.

En paralelo, Martina y Jacobo continuaron atravesando una importante crisis sentimental, especialmente después de que él aireara públicamente sus problemas de pareja. Una situación que terminó afectando también a Adriano, que escuchó accidentalmente una conversación especialmente dolorosa.

'La Promesa:' Adriano cae por las escaleras. (RTVE)
'La Promesa:' Adriano cae por las escaleras. (RTVE)

Además, el jueves llegará otra de las grandes revelaciones de la semana: Santos confesará a Petra que fue él quien provocó accidentalmente la muerte de su madre y no Ricardo, como todos creían hasta ahora.

Una confesión inesperada que cambiará completamente la percepción de Petra y añadirá todavía más drama a una semana que ya venía completamente cargada de emociones.

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