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El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Casi tres de cada diez asalariados cobran entre 16.000 y 23.000 euros al año mientras la hostelería es el sector con las nóminas más bajas

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Un grupo de trabajadores en una fábrica de coches. (EFE)
Un grupo de trabajadores en una fábrica de coches. (EFE)

El mercado laboral español sigue mostrando una fuerte brecha entre el salario medio y lo que realmente cobra la mayoría de los trabajadores. Según la Encuesta de Estructura Salarial 2024 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sueldo bruto anual más frecuente en España fue de 16.520,2 euros, una cifra que refleja la realidad salarial de miles de empleados y que se sitúa muy por debajo del salario medio nacional.

Aunque este salario más habitual aumentó un 6% respecto a 2023, todavía se encuentra un 10,5% por debajo del nivel registrado en 2018, antes de las fuertes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) aplicadas en los últimos años.

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El informe del INE muestra cómo muchos trabajadores con sueldos bajos se han desplazado hacia la franja salarial de entre 16.000 y 17.000 euros anuales, convirtiéndola en la banda de ingresos más frecuente en España durante 2024.

La mayoría de asalariados sigue lejos del salario medio

La estadística refleja además una importante concentración de trabajadores en los tramos salariales bajos y medios-bajos. De hecho, casi tres de cada diez asalariados en España, un 29,5%, cobraron entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales en 2024.

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El dato contrasta con el salario medio anual, que se situó en 29.540,2 euros en 2024 tras subir un 5,3% respecto al año anterior. Con este incremento, España acumula ya once años consecutivos de crecimiento del salario medio.

Fuente: EP Data
Fuente: EP Data

Sin embargo, el INE recuerda que el salario medio no refleja la situación de la mayoría de trabajadores debido a que existen muchos más empleados concentrados en los niveles salariales bajos que en los más altos. Por ello, la media termina elevándose por el peso de las rentas más elevadas.

La diferencia se aprecia también en el salario mediano —divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior—, que alcanzó los 24.497 euros anuales, muy lejos todavía de la media nacional pero claramente por encima del salario más frecuente.

La hostelería continúa en la cola salarial

Uno de los sectores peor posicionados sigue siendo la hostelería. Los trabajadores de bares, restaurantes y alojamientos registraron en 2024 un salario medio anual de 17.653 euros, una cifra un 40% inferior a la media nacional pese al incremento del 3,9% experimentado durante el último año.

Junto a la hostelería, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento también aparecen entre las peor remuneradas, con salarios medios de 20.383 euros anuales. Además, este fue el único sector donde los salarios descendieron en 2024.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

En el extremo opuesto se sitúan las actividades relacionadas con el suministro energético y el sector financiero. Los empleados vinculados al suministro de energía eléctrica, gas o aire acondicionado percibieron salarios medios cercanos a los 58.000 euros anuales, prácticamente el doble de la media española. En tanto que las actividades financieras y de seguros también superaron ampliamente la barrera de los 50.000 euros anuales, consolidándose como algunos de los sectores con mejores condiciones salariales del país.

La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste

La encuesta del INE vuelve a poner de relieve la diferencia salarial entre hombres y mujeres. El salario medio bruto anual masculino alcanzó en 2024 los 32.057 euros, frente a los 26.904 euros de las mujeres.

Esto supone que el salario femenino representa actualmente el 83,9% del masculino, una diferencia que, aunque se ha reducido ligeramente en comparación con años anteriores, sigue mostrando una importante desigualdad salarial. El organismo estadístico matiza, no obstante, que la brecha se reduce cuando se comparan puestos de trabajo similares y condiciones equivalentes.

También existen grandes diferencias dependiendo de la ocupación desempeñada. Los directores y gerentes fueron el grupo profesional con mejores salarios, alcanzando remuneraciones superiores a los 63.800 euros anuales, más del doble de la media nacional.

En cambio, los trabajadores no cualificados del sector servicios apenas superaron los 16.000 euros anuales, situándose como el colectivo peor remunerado del mercado laboral español.

País Vasco y Madrid lideran los mejores sueldos

Por comunidades autónomas, el País Vasco volvió a encabezar el ranking salarial con una media de 35.170 euros anuales por trabajador. Madrid ocupó la segunda posición con 34.410 euros, seguida de Navarra con 32.605 euros.

En el lado contrario se situaron Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, comunidades donde los salarios medios permanecen claramente por debajo de la media nacional.

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