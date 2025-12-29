España Cultura

Más de 300.000 fans de ‘Stranger Things’ firman una petición para ver las “escenas eliminadas” de la quinta temporada de la serie

El descontento con la nueva tanda de episodios y un documento con partes presuntamente suprimidas de la trama ha encendido a los fanáticos de la producción de Netflix

Imágenes de la quinta temporada
Imágenes de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

La enorme expectación que ha rodeado a Stranger Things, considerada una de las producciones más emblemáticas del catálogo de Netflix, ha terminado por volverse en contra de los propios seguidores de la serie. El entusiasmo acumulado durante una década ha dado paso en los últimos días a una oleada de frustración y polémica con la llegada de la última temporada, afectada por rumores virales sobre supuestas “escenas eliminadas” que habrían quedado fuera de su segunda tanda de episodios finales.

A raíz de una campaña impulsada en redes sociales y amplificada por tiktokers con millones de seguidores, más de 300.000 fans han firmado una petición en la plataforma Change.org exigiendo a Netflix y a los hermanos Duffer que liberen ese supuesto material inédito. El movimiento, bautizado en redes como cutgate, sostiene que la última tanda de episodios carece de la profundidad y resolución emocional esperadas, dejando tramas inconclusas y vacíos narrativos. “Queremos las imágenes inéditas de Stranger Things. No las vimos porque Netflix o el equipo de Stranger Things las cortaron. Ha sido un largo proceso de 10 años y esto es lo que tenemos”, reclaman los organizadores de la petición, liderados por un usuario conocido como Wennii J.

El detonante de esta controversia ha sido la circulación de un documento que, según sus promotores, recopila “tramas completas y arcos argumentales de personajes que fueron editados o modificados a mitad de la filmación por diversas razones”. Entre las escenas supuestamente eliminadas, el texto menciona encuentros extendidos entre Will y Vecna, una conversación clave en el sótano entre Will y Mike, así como una muerte simulada de Will. Aunque el documento carece de cualquier tipo de validez oficial, muchos fans lo han convertido en su nueva referencia a falta de respuestas de la producción.

Tráiler de la segunda tanda de episodios de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

Un actor desmiente la teoría, pero los fans siguen protestando

“Creo que, como fans, deberíamos tomar la iniciativa para conseguir las imágenes”, afirma Wenni J. en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. La misma petición señala: “Todos están claramente insatisfechos con esta temporada. Además, la cantidad de pistas e información que obtuvimos del reparto y las entrevistas no concuerdan con los episodios. Queremos que Stranger Things tenga un legado y no que sea visto como un programa que no pudo prosperar debido a su mal guion”.

A pesar de la presión, ni Netflix ni los hermanos Duffer han realizado declaraciones públicas al respecto. El silencio de los responsables solo ha agudizado las especulaciones y la proliferación de etiquetas como #DufferCut, en alusión al supuesto montaje alternativo que los seguidores reclaman. La situación ha obligado incluso a algunos actores a intervenir. Randy Havens, quien interpreta al profesor Clarke, ha desmentido rotundamente la existencia de un Snyder Cut (en relación con el caso ocurrido con La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, y su versión extendida) secreto de la serie a través de su cuenta de Instagram: “No creáis todo lo que os cuenta alguien random de Internet”.

La efervescencia en torno al desenlace de Stranger Things recuerda a las controversias que rodearon los finales de otras series como Juego de tronos o Perdidos, donde la reacción de los fans terminó marcando la conversación pública. En este caso, el reclamo por las escenas eliminadas coincide con la inminente llegada del episodio final, un capítulo especial de dos horas que se estrenará en España durante la madrugada del 1 de enero y que pondrá punto final a una saga que, más allá de su desenlace, ya ha dejado huella en la cultura popular.

