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Por qué es tan perjudicial que las avispas asiáticas lleguen a tu jardín y cómo evitarlo

Cómo esta especie altera el equilibrio natural y qué medidas ayudan a prevenir su aparición

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Avispa asiática. (Danel Solabarrieta/Wikimedia Commons)
Avispa asiática. (Danel Solabarrieta/Wikimedia Commons)

Desde hace unos años, la avispa asiática es uno de los grandes peligros de los jardines españoles. Su presencia se ha expandido por buena parte del territorio, convirtiéndose en una especie especialmente agresiva si se siente en peligro.

Más allá de su gran tamaño y aspecto llamativo, muchas personas no conocen por qué es una especie sumamente perjudicial para nuestro entorno. Antes de profundizar en este aspecto, es importante conocer su origen y cómo ha logrado expandirse con tanta rapidez.

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En el caso de España, su entrada se produjo principalmente por el norte, extendiéndose primero por la cornisa cantábrica. Regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco fueron las primeras en registrar su presencia, debido a unas condiciones climáticas favorables y a la abundancia de alimento.

Con el tiempo, su expansión ha continuado hacia otras zonas del país donde el entorno también permite su desarrollo. Esta propagación se debe a su gran capacidad de desplazamiento, la rapidez de reproducción y la ausencia de depredadores naturales.

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Por qué es tan perjudicial la presencia de la avispa asiática

Este insecto es un depredador voraz, especialmente para las abejas, lo que supone un grave problema para la polinización y el equilibrio de los ecosistemas. Al atacar a las colmenas, reduce de forma significativa las poblaciones de abejas, fundamentales para la producción de miel y para la reproducción de muchas plantas.

Además, su comportamiento defensivo cerca de los nidos aumenta el riesgo de picaduras en personas y animales domésticos, especialmente en zonas rurales y jardines. De hecho, se han registrado numerosos casos en los que sus picaduras han provocado fallecimientos.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

Impacto en la economía

El problema de la avispa asiática no se limita únicamente al ámbito natural, sino que también tiene importantes consecuencias económicas. Su principal impacto se produce sobre la apicultura, ya que ataca directamente a las abejas frente a las colmenas, capturándolas en vuelo para alimentarse de ellas. Esta presión constante provoca una reducción notable de las colonias.

Además, la disminución de las poblaciones de abejas repercute en la polinización de cultivos y plantas silvestres, lo que a medio y largo plazo puede traducirse en una menor productividad agrícola y en una pérdida de biodiversidad. A esto se suma que no solo afecta a las abejas, sino también a otros insectos como moscas, mariposas y distintos polinizadores.

Esta alteración de las cadenas tróficas genera un efecto en los ecosistemas, especialmente en aquellos ya debilitados por la pérdida de hábitat o el cambio climático. En conjunto, su presencia supone un desequilibrio ecológico que también termina teniendo un impacto económico significativo.

Cómo evitar que llegue a tu jardín

Para evitar que la avispa asiática llegue al jardín es importante no dejar comida, fruta o bebidas dulces al aire libre, ya que las atraen fácilmente. También conviene mantener la basura siempre bien cerrada y eliminar el agua estancada. Además, hay que revisar zonas como arbustos, cobertizos o tejados por si aparece algún nido. Si se encuentra uno, no se debe tocar ni intentar quitarlo, sino avisar a profesionales, ya que puede ser peligroso hacerlo sin ayuda.

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