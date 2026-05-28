El tiburón gato, la especie que pone sus huevos en la costa vasca cada verano

Tiburón gato / Shutterstock

Llega el verano y con él los bañistas que acompañan las playas para refrescarse. En Biarritz y Hendaya, dos zonas del País Vasco francés, recogen unas cápsulas translúcidas que parecen algas o plástico. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que son huevos de tiburón que la pintarroja, un tiburón gato muy común, deposita junto al océano.

La pintarroja pequeña mide unos 80 centímetros y pone alrededor de 100 huevos al año, concentrando su reproducción entre junio y julio. Además, en las zonas de puesta del litoral vasco también alcanzan densidades próximas a 800.000 cápsulas por kilómetro cuadrado en aguas poco profundas, entre rocas y praderas marinas.

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Este animal está presente en toda la costa atlántica francesa y habita en los fondos de arena, grava o fango a profundidades de entre 10 y 400 metros. Es activa, sobre todo, por la noche, y se alimenta de moluscos, crustáceos, cefalópodos y peces pequeños.

Gatuarraina es el nombre que recibe en euskera, que significa “gato de mar”. Tiene esta denominación por sus ojos y por la forma en que se desplaza sobre los fondos rocosos. Además, su cuerpo de color beige claro a rojizo presenta manchas circulares marrones o casi negras.

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Qué son las bolsas de sirena de las playas de Biarritz y Hendaya

Según Passion Aquitaine, estas cápsulas reciben el nombre de “bolsas de sirena”. Su color va del verde amarillento al marrón, dejando pasar la luz y midiendo entre cinco y diez centímetros, con cuatro filamentos en espiral en las esquinas.

Es común confundirlas con un plástico blando cuando están vacías. Por ello, la transparencia permite apreciar un embrión en desarrollo por unos meses cuando este se encuentra dentro del tiburón.

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En el caso de la pintarroja pequeña, es similar a su homónima grande, y puede alcanzar los 150 centímetros. Las dos especies frecuentan las aguas del golfo de Vizcaya y ponen huevos en las costas vascas y landesas, aunque ninguna supone un peligro real para los bañistas.

La reproducción puede ocurrir durante todo el año, pero el máximo llega en junio y julio, justo cuando las playas se llenan de turistas. Los huevos quedan encerrados en una cápsula de queratina provista de largos zarcillos que se enganchan a algas y rocas.

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Dónde se concentran los huevos de tiburón y qué hacer si aparecen en la arena

Las zonas de cría donde las hembras depositan sus huevos se reutilizan de forma regular año tras año. Esas áreas se localizan en aguas poco profundas del litoral vasco, entre roquedos y herbazales marinos, a escasa distancia de las zonas de baño.

La asociación ARDE ha denunciado a una granja peletera en Abegondo (A Coruña) donde presuntamente los visones vivían en instalaciones de suciedad extrema y algunos animales presentaban heridas de gran tamaño.

La eclosión se produce entre 100 y 280 días después de la puesta, en función de la temperatura del agua. Durante el día, la especie permanece sobre fondos arenosos próximos a las playas del País Vasco francés.

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Finalmente, si la cápsula está seca y vacía, el medio señala que puede conservarse como curiosidad natural.

La eclosión se produce entre 100 y 280 días después de la puesta, en función de la temperatura del agua. Durante el día, la especie permanece sobre fondos arenosos próximos a las playas del País Vasco francés.

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Si la cápsula está seca y vacía, el medio señala que puede conservarse como curiosidad natural. Si sigue blanda y translúcida, recomienda devolverla con cuidado al agua junto a una roca y protegerla del oleaje.