Crítica de ‘Margo tiene problemas de dinero’: cómo hacer una gran comedia iconoclasta sobre madres solteras que utilizan OnlyFans para pagar el alquiler

Serie basada en la exitosa novela de Rufi Thorpe, creada por David E. Kelley y protagonizada por Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman y Nick Offerman.

El tándem formado por David E. Kelley, como creador y Nicole Kidman en la producción ejecutiva, ha vuelto a dar sus mejores frutos desde Big Littles Lies pero, en este caso, a través de una comedia generacional absolutamente gamberra y repleta de personajes que podrían parecer caricaturescos pero que son iconoclastas, auténticos y realmente memorables.

Se titula Margo tiene problemas de dinero y es la adaptación en formato serie de la novela de Rufi Thorpe del mismo título en la que una estudiante de literatura es seducida por su profesor y queda embarazada. Rechazada y obligada a dejar la universidad, Margo (interpretada por Elle Fanning) tendrá que buscarse la vida como pueda como madre soltera sin recursos.

PUBLICIDAD

Su núcleo más cercano resulta de lo más disfuncional. Su madre (Michelle Pfeiffer), ex camarera de la cadena Hotters, la crio también sola, pero no es es especialmente afectiva y se va a casar con un reverendo, algo bobalicón pero de buen corazón, sobre todo para tener una relación económicamente estable (Greg Kinnear).

Imagen de 'Margo tiene problemas de dinero'

Su padre, Jinx (Nick Offerman), es un ex jugador de lucha libre ex adicto a la heroína y los opiáceos que se encuentra en proceso de desintoxicación y arrastra la culpa de no haber cuidado de su hija. Por eso, ahora quiere estar presente en la vida del pequeño bebé, con el que establecerá una relación muy especial.

PUBLICIDAD

Por último, la compañera de piso de Margo, Susie (Thaddea Graham), es aficionada al cosplay y a muchas otras cosas excéntricas y adorables.

Debate abierto en torno a OnlyFans

Realmente, lo menos raro es que a Margo se le ocurra que, después de que no le dejen trabajar en ningún sitio maternando, se le ocurra abrir una cuenta en OnlyFans... para poder llegar a fin de mes. Lo hace de una manera de lo más inocente y la experiencia tendrá sus cosas buenas y malas. Por una parte, podrá desarrollar su faceta de escritora a través de tramas imaginativas con un par de compañeras, por otro lado, será estigmatizada y estará a punto de perder la custodia de su hijo por ser considerada una madre ‘cuestionable’.

PUBLICIDAD

Nick Offerman, el bebé, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en 'Margo tiene problemas de dinero' (Apple TV)

Al contrario que ocurre con la última temporada de Euphoria con el personaje de Cassie (interpretado por Sydney Sweeney), el de Margo en ningún momento es cosificado ni utilizado como reclamo de la explotación sexual, sino todo lo contrario, funciona como símbolo de empoderamiento femenino. Aunque sea un debate completo, la serie plantea estos temas de una manera luminosa, nunca denigrante para la mujer, ni sórdida, aunque sea mucho más audaz que la ficción de Sam Levinson.

Una serie sin juicios ni moralejas

Aquí no encontramos moralejas en torno al trabajo sexual digital, ni juicios morales. Todos los personajes arrastran sus miserias y hacen lo que pueden para seguir adelante. Eso sí, no tiene piedad con el padre que abandona a su hija y, sobre todo, con su madre (Marcia Gay Harden), una mujer de la alta sociedad que hará lo que sea para hundir a Margo, como si la pobre no tuviera suficiente.

PUBLICIDAD

Nicole Kidman es 'ex jugadora de lucha libre' y abogada de alto 'standing' en 'Margo tiene problemas de dinero'

Margo tiene problemas de dinero es una de esas series adictivas se ven con fruición, en la que hay mucho brilli-brilli, escenas para el recuerdo (ese Nick Offerman en el ring peleando contra Nicole Kidman), situaciones de sitcom memorables e intérpretes de altura para una serie con un punto macarra adorable que se queda contigo. Por eso, se ha renovado para una segunda temporada.