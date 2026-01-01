Adiós a ‘Stranger Things’: cinco series y películas que ver tras el final de la serie

Imagen de Once (Millie Bobby Brown) en la primera temporada de 'Stranger Things'.

Nueve años y cinco meses después de conocer a Once, Mike, Will, Dustin, Lucas —y, una temporada más tarde, Max—, Stranger Things ha llegado a su fin. La serie creada por los hermanos Duffer no solo se ha despedido este 1 de enero en España —cuyo último capítulo se ha estrenado a las 2 de la madrugada— como uno de los mayores éxitos de Netflix, sino como un fenómeno cultural del siglo XXI.

Desde su estreno en julio de 2016, la historia ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins ha ido preparando el terreno sobre lo que es en realidad el Mundo del Revés, la dimensión alternativa que ha sostenido el misterio de la serie desde su inicio. Y también desde ese primer capítulo, los hermanos Matt y Ross Duffer dejaron claro que entre sus principales referentes figuraban Stephen King, Steven Spielberg y John Carpenter, con ecos reconocibles de obras como Carrie, Los Goonies o E.T.

Si tras acabar la serie quiere seguir con la misma vibra de ciencia ficción, acción y una leve sensación de terror, es buen momento para descubrir otros productos audiovisuales similares.

Twin Peaks (1990)

Creada por el cineasta David Lynch y el productor ejectuvivo Mark Frost y estrenada en 1990, Twin Peaks supuso una revolución televisiva. Kyle MacLachlan como el agente del FBI Dale Cooper, llega al pueblo que da nombre a la serie para investigarel asesinato de Laura Palmer, una joven estudiante de secundaria. Pero a medida que avanza la investigación, Cooperan descubre que el pueblo aparentemente apacible, atravesado por fuerzas inexplicables.

Tras dos temporadas, la serie tiene una continuación, Twin Peaks: The Return, que vio la luz en 2017, 25 años después de la emisión original.

Super 8 (2011)

Dirigida por J. J. Abrams y producida por Steven Spielberg, la película Super 8 se estrenó en 2011 como una carta de amor al cine de aventuras clásico. Protagonizada por Joel Courtney, Elle Fanning y Kyle Chandler, la película sigue a un grupo de adolescentes mientras filman una película casera con una cámara Super 8, son testigos de un catastrófico accidente de tren.

Dark (2017)

Estrenada en 2017, la serie Dark fue creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, con dirección principal del propio bo Odar. Protagonizada por Louis Hofmann, Lisa Vicari y Andreas Pietschmann, la serie arranca con la desaparición de un niño en un pequeño pueblo alemán. A partir de ahí despliega una compleja red de viajes en el tiempo que comparte varias similitudes con Stranger Things.

1899 (2022)

También de los creadores de Dark, 1899 se estrenó en 2022 como una apuesta ambiciosa por el misterio y la ciencia ficción en clave histórica. Protagonizada por Emily Beecham y Andreas Pietschmann -y con la participación española de Miguel Bernardeau- la serie se sitúa a bordo de un barco de inmigrantes que cruza el Atlántico rumbo a Nueva York a finales del siglo XIX. La ficción, de únicamente ocho capítulos, juega con la percepción de la realidad, convirtiéndola en una heredera adulta del enigma sostenido que definió Stranger Things.

Explorers (1985)

Dirigida por Joe Dante y estrenada en 1985, Explorers es una cinta de aventuras de ciencia ficción juvenil protagonizada por Ethan Hawke, River Phoenix y Jason Presson. La historia sigue a tres adolescentes que construyen una nave espacial a partir de planos que reciben en sueños. También una buena apuesta para ver en estos días de comienzo del año.