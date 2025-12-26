España Cultura

Las principales teorías sobre el final definitivo de ‘Stranger Things’: todas las incógnitas que quedan por resolver en el capítulo que cerrará la serie de Netflix

A la espera del último y definitivo episodio, que se emitirá el 31 de diciembre, estas son las principales preguntas que están en el aire

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

El desenlace de Stranger Things ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la serie, que esperan respuestas a las incógnitas planteadas durante las cinco temporadas emitidas. Netflix ha decidido repartir el final en varios episodios: el 25 de diciembre se han estrenado tres capítulos nuevos, y el episodio final, con una duración de dos horas y cinco minutos, llegará el 31 de diciembre.

En principio, estos episodios marcarían el cierre de una de las series de ciencia ficción, fantasía y terror más populares de la plataforma. La acción ha retomado a los habitantes de la ciudad de Hawkins en su momento más crítico: la ciudad permanece sitiada, con grietas dimensionales que han permitido la entrada de Demogorgons que proceden del Mundo del Revés, en medio de una cuarentena militar.

Eleven (Millie Bobby Brown) y Hopper (David Harbour) luchan en una base militar del Mundo del Revés, mientras se enfrentan a la científica Dra. Kay (Linda Hamilton). Durante estos capítulos se ha producido la revelación de que Will (Noah Schnapp) posee poderes sobrenaturales y, además, se ha mostrado la enigmática situación de Max (Sadie Sink), Holly y un Vecna (Jamie Campbell Bower) en su aspecto como Henry Creel.

Preguntas sobre el final y misterios del Mundo del Revés

A lo largo de la última temporada, los espectadores han contemplado la posibilidad de que se resuelvan algunas de las grandes incógnitas sobre el origen y la naturaleza del Mundo del Revés. Sin embargo siguen abiertas cuestiones fundamentales acerca del pasado de Henry (Vecna), la dimensión X y su vínculo con Eleven.

La obra de teatro Stranger Things: The First Shadow aportaba algunas pistas sobre el viaje accidental de Henry a la dimensión X en 1959, donde fue acechado por una presencia oscura y traumatizado por hechos aún sin aclarar. La organización de la serie, en palabras de sus creadores Matt y Ross Duffer, busca mantener el suspense y dosificar las respuestas hasta el desenlace.

Una imagen de la segunda parte de la última temporada de 'Stranger Things' (Netflix)

El tratamiento del tiempo y la posibilidad de viajes temporales han cobrado fuerza en el debate de los aficionados, estimulados por referencias constantes a Un pliegue en el tiempo. Los paralelismos entre el modo en que la serie ilustra conceptos como el “tessering” (plegar el tiempo y el espacio) y la trama de la novela de Madeleine L’Engle, refuerzan la teoría de que algunos personajes, como Holly o Eleven, podrían verse envueltos en bucles temporales. Preguntas sobre la aparente congelación temporal del Mundo del Revés, coincidiendo con la desaparición de Will y otras fechas clave, permanecen sin aclarar.

La situación de Holly sigue siendo una incógnita, ya que permanece atrapada por Vecna y aún no ha conseguido escapar de su control. El papel de las señales musicales también se ha convertido en un elemento central para la supervivencia de los personajes. Al parecer, la música permite romper el dominio mental ejercido por Vecna, algo que ya se había evidenciado cuando Max escuchó Running Up That Hill de Kate Bush, o Victor Creel logró resistir a las manipulaciones de Henry gracias a Dream A Little Dream Of Me de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. La inclusión de una emisora de radio en la quinta temporada, gestionada por personajes como Robin (Maya Hawke) y Steve (Joe Keery), tendría el objetivo de proteger a la población de Hawkins empleando la música como refugio.

El destino de los protagonistas y las decisiones finales

Con el avance de los episodios, otros interrogantes han surgido en torno a la resolución de las historias personales de los protagonistas. En la serie, Will se ha sincerado acerca de sus sentimientos por Mike (Finn Wolfhard), un momento recogido en el capítulo siete, que abre la puerta a un posible diálogo pendiente entre ambos. Además, algunos personajes siguen desaparecidos o en paradero incierto, como Ted Wheeler (Joe Crest), tras el ataque de un Demogorgon.

Los poderes de Eleven siguen siendo objeto tanto de amenaza como de esperanza. La doctora Kay ha perseguido su potencial con experimentos inquietantes, como las transfusiones de sangre realizadas a mujeres embarazadas con la intención de replicar habilidades similares a las de Eleven, aunque sin éxito, una trama vista en esta quinta temporada. La conexión entre las grietas dimensionales y el poder de Eleven se ha reforzado, indicando que fue ella quien, tras contactar psíquicamente con un Demogorgon, abrió la comunicación entre Hawkins y el Mundo del Revés, expulsando también a Henry hacia la dimensión X.

Natalia Dyer como Nancy Wheeler en 'Stranger Things', temporada 5. Cr.Netflix © 2025

Por otro lado, la figura del Doctor Brenner (Matthew Modine) se mantiene en el trasfondo como posible responsable de la creación de los portales, ya el diario de Brenner parece contener la clave sobre el origen del Mundo del Revés y del túnel que conecta ambas dimensiones.

El futuro de la franquicia ha quedado zanjado de forma clara ya que Ross Duffer ha confirmado: “Este es realmente el final de la historia de Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Steve y todos estos personajes, y de Hawkins en particular”. Matt Duffer ha añadido: “No hay nada más que valga la pena explorar”. La decisión de no prolongar la serie con secuelas responde a la voluntad de ofrecer un cierre rotundo, de modo que el desenlace no quede abierto. Tanto los hermanos Duffer como el productor ejecutivo Shawn Levy han prometido que, tras los finales controvertidos de otras ficciones populares como Juego de Tronos o Lost, su prioridad ha sido no defraudar a los seguidores y rendir homenaje individualmente a cada uno de los personajes principales.

