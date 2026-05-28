Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, durante la reunión de ministros de Exteriores celebrada este jueves en Chipre, a 28 de mayo de 2026 (Reuters/Yiannis Kourtoglou)

La reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este jueves en Chipre ha tenido dos temas centrales: la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. A su llegada, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha señalado que el bloque no debe caer en la trampa de Rusia al debatir quién representaría a Europa en posibles negociaciones futuras, y que las negociaciones son un esfuerzo de equipo.

En está línea, ha destacado que, en estas negociaciones, Europa no será neutral, sino que estará del lado ucraniano: “No podemos ser mediadores, no podemos ser neutrales tratando a ambas partes de igual manera, porque hemos estado claramente del lado de Ucrania. Cualquier acuerdo de paz debe reconocer plenamente la soberanía, la independencia y el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas”.

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En esta línea, la representante europea ha sentenciado que la estrategia de Moscú es “una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no. No caigamos en esa trampa. Las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo. Por eso el fondo es mucho más importante que el quién”.

Albares rebaja el debate

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

A la reunión en Chipre también ha asistido José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que ha rebajado el debate sobre la posibilidad de designar un enviado especial de la UE para negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que “lo importante no es el nombre” sino el enfoque y que los Veintisiete hablen “con una sola voz”.

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Albares ha asegurado que la reflexión sobre el posible formato de representación europea en unas eventuales conversaciones con Moscú se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”, y ha recalcado que cualquier paso deberá coordinares previamente con Ucrania, después de que en los últimos días hayan surgido especulaciones sobre distintos nombres para asumir ese papel.

El ministro también ha admitido que ha escuchado los nombres que se barajan para representar a la Unión Europea en unas eventuales negociaciones con Rusia -como la excanciller alemana Angela Merkel o el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi- pero ha señalado que ninguno de esos nombres “ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa” de negociación, ya que, por el momento, la conversación es muy incipiente para designar un enviado especial.

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En esta línea, Albares ha puesto como ejemplo a la representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, que a su parecer puede ser una de las representantes. “No podemos salir cada uno en una dirección distinta con buena voluntad, pero con Veintisiete diciendo lo que cada uno quiera. Tenemos que tener o una plataforma de países o simplemente nuestras instituciones”, ha añadido.

En todo caso, ha aseverado que la Unión Europea debe hacer “lo que quiera Ucrania”, no olvidando que “es un país soberano, con un gobierno elegido democráticamente”, y que “son ellos quienes deben decirnos qué hacer”. “Si nos animan a tener voz ante Rusia, creo que es lo correcto”, ha concluido.

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