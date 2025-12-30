Carla Morrison, la cantante mexicana que ha hecho magia junto a Pablo Alborán en la canción ‘Si te quedas’: “Tiene tanto talento que salió sola”

Hablamos con la cantante mexicana sobre su último lanzamiento musical junto a Pablo Alborán

La cantante y compositora Carla Morrison, después de un tiempo alejada de los focos mediáticos, desde que lanzara las diferentes canciones que formaron su álbum Resurrección en 2020, regresa al panorama con una canción junto a Pablo Alborán titulada Si te quedas, que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos musicales de estos últimos meses de 2025.

Morrison se hizo un hueco dentro del panorama musical a finales de los años 2000 con su EP titulado Aprendiendo a vivir. Lo sacó de manera independiente hasta que su compatriota Natalia Lafourcade le ayudó a producirlo. A partir de ese momento, la artista no ha parado de evolucionar, convirtiéndose en una de las voces más representativas del panorama latinoamericano.

Hablamos con la artista mexicana sobre su nueva etapa, los retos a los que se enfrenta y hacemos un repaso a su carrera desde sus inicios a su presente, desde esas canciones de juventud hasta su madurez como artista.

Cómo fue la colaboración Morrison- Alborán

Pregunta: ¿Cómo surge el tema Si te quedas, su última canción en colaboración con Pablo Alborán?

Respuesta: Hacía muchos años que quería colaborar con Pablo y vi cómo en el programa El Hormiguero improvisaba una serie de canciones haciendo música de la nada, así que lo postré en mis redes. Cuando lo vio me escribió: “Carla cuando quieras, hacemos algo”. Y unos meses más tarde, me invitaron a La Voz España y me preguntaron: “si tuvieras que hacer un sencillo con algún cantante español, ¿con quién sería?" y yo dije que, por supuesto, con Pablo Alborán. Meses después estábamos los dos en París haciendo una canción. Todo surgió de una forma muy natural, porque Pablo Alborán es una persona muy linda, muy atento y talentoso y componer con él fue facilísimo.

P: ¿Cómo perfilaste ese dueto?

R: Yo tenía la idea de hacer una canción hablando un poco sobre las relaciones de hoy en día a través de mensajes de texto, de redes sociales y de cómo la gente ya no se mira de frente y se dice las cosas a la cara.

Y de repente aparece el ‘ghosting’ y todos estos fenómenos nuevos. Así que pensé que como Pablo era español y yo mexicana y ya había de por sí un elemento de distancia, podíamos hablar sobre ese tema. La compusimos juntos y quedó muy bien. He hecho muchas colaboraciones, pero esta la he disfrutado mucho.

P: Háblame un poco del videoclip de la canción. Quería preguntarle sobre la figura del círculo en él

R: Trabajamos con una productora muy talentosa de España y les mandé esa idea del círculo, inspirada en la obra de un artista francés donde se planteaba cómo una pareja nunca se llega a mirar porque caminan hacia un sitio distinto. Así que me plantearon el anillo como un estira y afloja para representar esa la conversación entre Pablo Alborán y yo.

P: Podríamos decir que es un adelanto de algo que está por venir... ¿un ‘caramelito’ previo?

R: Podría ser, podría ser. Se trata de una de las canciones que están dentro de las composiciones que estoy preparando para mi nuevo disco, que estoy terminando de grabar. Así que podríamos considerarlo como una especie de adelanto. Mis nuevas canciones van por ese camino. Estoy explorando nuevos sonidos.

Carla Morrison visitó la oficina de Infobae para hablar sobre su nuevo tema junto a Pablo Alborán

Reconciliarse con una misma

P: En este mundo súper acelerado en el que vivimos parece que la industria musical pida más y más, como si nos encontráramos en un círculo vicioso. Sin embargo, como artista, se ha posicionado frente a eso

R: En efecto, me gusta tomarme mi tiempo, no creo que sea un capricho malo. Las cosas buenas toman su tiempo y es verdad que hoy en día va todo muy rápido. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno que tiene la globalización es que puedes estar escuchando a un artista de la India que jamás hubiera imaginado. Al mismo tiempo, el consumo es muy rápido en comparación con los tiempos de produccion. Así que muchos artistas están enfocados en en crear contenido rápido para Internet.

Y yo, la verdad es que aunque a veces me quiero unir a esa velocidad, por querer ser parte de un juego, pero hay otra parte de mí que dice: Es que yo no proceso la vida así. Yo escribo canciones a partir de sucesos de mi vida o de historias que me voy encontrando en mis viajes o con otros amigos. Entonces, a mí me gusta tomarme el tiempo necesario para componer. No sé si estoy en lo correcto, pero por lo menos para mí tiene sentido y creo que debería respetarse.

P: Sobre todo porque su música siempre ha sido muy confesional

R: Sí, te abres mucho y se vive de forma muy intensa. Cuando pasas por una ruptura, por un duelo, tiene un proceso y es el mismo que yo atravieso con cada canción. Para mí es importante que la persona que la escucha, saque algo, porque el arte es para reflexionar.

P: ¿Se ha vuelto a reconciliar con la industria de la música? Hubo un momento en el que parecía que iba a abandonarla...

R: Sí, ahora estoy más reconciliada. Creo que ya he hecho mucho trabajo interior en terapia a la hora de aceptar que esta es mi vida. Antes sufría mucho los viajes, los cambios, también la fama me resultaba rara. Es raro ir a lugares y que te conozca la gente y que tú no los conozcas a ellos. Es fuerte. Pero al mismo tiempo he aprendido que Dios me dio algo a mí que yo tengo que aprovechar. He aprendido a aceptar mi valor, quién soy en la industria, qué tipo de artista soy, qué es lo que yo ofrezco.

Un momento de la entrevista con Carla Morrison en Infobae

En su momento me tomó tiempo porque era demasiado. Era demasiado tener tanta atención y sentir que estás como en una lupa es horrible, porque te equivocas y la gente te lo va a decir. Si ya es duro para uno aceptarlo, imagínate que todos te digan: No, te equivocaste, te equivocaste un montón. Es horrible. También estaba la otra parte: Eres increíble, lo hiciste perfecto. Y eso no es verdad tampoco. Entonces, tuve que tomarme como mi distancia, pero ahora me siento mucho más serena al respecto. Y también la edad, yo creo. Ya voy a cumplir casi cuarenta años, entonces me siento más tranquila.

La importancia de hablar de la salud mental

P: Fue una de las primeras artistas que entabló una conversación importante sobre la salud mental durante la pandemia. ¿Cómo surgió esa necesidad de hablar de esa cuestión?

R: Creo que me siento con responsabilidad como artista o como persona que tiene un micrófono para hablar de ciertas cosas que han estado tan invisibilizadas y de las que se empieza a tener una conversación. Creo que hemos avanzado, pero aún falta. Somos cuerpo y mente, pero también espíritu y hay que hablar de aquello que nos hiere, que nos toma tiempo procesar. La ansiedad es algo real, la depresión es algo real, el TDAH también. Todo eso siempre ha estado ahí y ahora está saliendo y no tiene que dar vergüenza. Hay un montón de heridas que tenemos que sanar y que son parte de nosotros.

Pablo Alborán colabora con la cantante Carla Morrison en 'SI te quedas'

P: También quería preguntarle sobre los cánones estéticos y las presiones a las que hemos tenido que enfrentarnos las mujeres, sobre todo en estos momentos que parece que nos encontremos en la era del Ozempic y hayamos retrocedido en la aceptación de los cuerpos

R: Es un tema interesante, porque yo creo que cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente y necesite. Pero también es un poco preocupante la imagen que se ofrece a las chicas jóvenes que creen que estar delgada es la respuesta a la felicidad, y eso no es así. Cada uno tiene su propia historia, hay gente que lo hace por vanidad y otra por salud, nunca hay que juzgar. Hay personas que toman Ozempic u otro tipo de inyecciones por salud, porque tienen problemas hormonales y le hacen bien. Pero hay otras que lo hacen de forma equivocada, y ahí está el problema, en la información que se da. ¿Cómo hacemos para regular eso? Creo que hemos luchado mucho por no vernos perfectas, por ser nosotras mismas, porque se escuchen nuestras voces. Y... sí se siente un retroceso, pero también siento que es un proceso. Para mí, en lo personal, yo siempre he tenido claro que yo hago música para los oídos y no para... lo físico. Yo siempre he tenido un problema de peso. A veces estoy muy delgada, a veces estoy más con sobrepeso. Pero, al fin y al cabo, lo que yo hago es música.

R: No debería circunscribirse todo a las influencers de turno

R: Exacto. Es un tema delicado, pero creo que finalmente todos deberíamos de tener la libertad de hacer nuestra propia investigación. No para las redes, no para ser aceptados, sino para que tú estés bien de salud y ya. Es importante ver chicas diferentes, porque todas somos diferentes. Todas somos diferentes y todas somos hermosas.

P: ¿Qué hay de la Carla Morrison de Aprendiendo a vivir, su primer álbum?

R: Creo que he aprendido que hay que tomárselo todo menos en serio. A veces queremos ser perfectos y estar a la altura de los sueños que tenemos, pero, al final del día, las cosas que importan son otras. Te das cuenta de que, en realidad, no tienes que ser la más perfecta, ya eres perfecta. No tienes que cantar más fuerte, tienes que cantar y ya. Yo a veces me he esforzado en cantar fuertísimo y enseñar todas mis habilidades vocales y no es necesariamente lo que más he disfrutado. A lo largo de los años he aprendido mucho sobre todo esto.