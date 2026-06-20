España

Nevenka Fernández regresa a Ponferrada 25 años después de la histórica denuncia por acoso sexual: “Es posible salir del infierno”

“Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos”, ha dicho la exconcejala, que ha sido recibido con una gran ovación

Guardar
Google icon
La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, en La Térmica Cultural, a 20 de junio de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León, (España). (Carlos Castro/Europa Press)
La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, en La Térmica Cultural, a 20 de junio de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León, (España). (Carlos Castro/Europa Press)

25 años han pasado desde que Nevenka Fernández rompió su silencio, lo que supuso un antes y un después en la historia de la lucha contra la violencia sexual en este país. La joven, de entonces solo 26 años, denunció al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral. Era 2001 y un cuarto de siglo después la mujer ha regresado a la localidad que se vio obligada a abandonar.

En el marco de la jornada Justicia, voces y memoria, de la violencia sistémica a la reparación, organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), Fernández ha acudido al auditorio de La Térmica Cultural, donde ha sido recibida por cientos de personas con una larga ovación.

PUBLICIDAD

La exconcejala se ha mostrado visiblemente emocionada y ha reconocido “sentirse nerviosa, pero muy contenta” al regresar a su ciudad rodeada de sus amigos, en un contexto muy distinto al que ella se encontró cuando decidió denunciar el acoso sexual sufrido en su puesto de trabajo.

Sara Aagesen y Nevenka Fernández, durante la celebración de la jornada de debate ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’. (Carlos Castro/Europa Press)
Sara Aagesen y Nevenka Fernández, durante la celebración de la jornada de debate ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’. (Carlos Castro/Europa Press)

“Yo tardé en darme cuenta de que lo que me ocurrió era más grande que yo”, ha reconocido Fernández. “He visto un cambio gigantesco, pero eso no significa que no tengamos que seguir peleando”.

PUBLICIDAD

La exconcejala ha recordado lo complicado que fue romper su silencio, más aún en un momento sin precedentes anteriores, en los que las denuncias por violencia sexual no eran tan frecuentes. “Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos”.

“Han pasado 25 años y ha sido un camino como el de muchas personas, a veces más fácil, a veces un poco menos. Pero finalmente he conseguido vivir como quería. Y tengo muchas cosas buenas en mi vida, en mi familia. Es posible salir del infierno y es posible salir y reconstruir algo donde no gane la oscuridad, donde venza la luz”, ha recalcado.

El caso Nevenka: la primera condena por acoso sexual a un político en España

Con 25 años, Nevenka Fernández fue nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, tras lo que comenzó una relación con el entonces alcalde de la localidad que duró unos meses. Cuando el romance llegó a su fin, Ismael Álvarez no lo aceptó.

La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández. (Carlos Castro/Europa Press)
La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández. (Carlos Castro/Europa Press)

Así, se inició una dinámica de acoso sexual y laboral que llevó a Nevenka a pedir la baja por depresión en el Ayuntamiento y, meses después, en marzo de 2001, hizo una denuncia pública contra el político, que era muy querido en el pueblo.

Álvarez fue castigado con la pena mínima. Sin embargo, esto supuso la primera condena a un cargo político por acoso sexual en España: un antes y un después en la historia de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia sexual.

Nevenka se enfrentó entonces a un camino plagado de críticas. “Hay injusticias en la vida y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este”, decía una vecina de Ponferrada cuando el pueblo salió a la calle a protestar por la condena a su alcalde.

Tráiler de 'Soy Nevenka'

Tuvieron que pasar muchos años para que Nevenka fuese vista por la sociedad como lo que había sido: la víctima de un caso de acoso sexual y no la artífice de la supuesta destrucción de un hombre con una denuncia infundada.

Un acto de “justicia, memoria y reparación”

“Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres, a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto”, ha señalado Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que ha catalogado como un acto de “justicia, memoria y reparación”.

Sara Aagesen, Nevenka Fernández y Charo Velasco. (Carlos Castro/Europa Press)
Sara Aagesen, Nevenka Fernández y Charo Velasco. (Carlos Castro/Europa Press)

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la intervención de Charo Velasco, que en su momento fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada y una de las pocas personas que apoyaron públicamente a Nevenka Fernández durante el proceso.

Nevenka sufrió y lo pasó mal, pero nunca perdió su dignidad”, ha señalado. “Es muy importante que puedas venir aquí y decir: esta es mi ciudad, quiero estar aquí con mis amigos y con mi familia.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

FeminismoViolencia de GéneroAgresión SexualAbuso SexualÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un brote de salmonela en un colegio privado de Hortaleza (Madrid) afecta a 90 personas

Ninguno de los afectados ha necesitado ingreso hospitalario

Un brote de salmonela en un colegio privado de Hortaleza (Madrid) afecta a 90 personas

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Le ha abierto juicio oral por cuatro delitos y ha aceptado las medidas exigidas por Hazte Oír

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana se embolsan 120.000 euros tras una victoria judicial contra su hermanastra: la difamación por las cenizas de su padre

Patricia Rodríguez dio una entrevista en Atresmedia que habría supuesto una intromisión ilegítima en la intimidad personal y el honor de las hermanas

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana se embolsan 120.000 euros tras una victoria judicial contra su hermanastra: la difamación por las cenizas de su padre

Los interioristas coinciden en que las puertas blancas van a ir desapareciendo de las reformas de 2026

La intención no es regresar a puertas oscuras y pesadas, sino introducir matices que hagan los ambientes más acogedores

Los interioristas coinciden en que las puertas blancas van a ir desapareciendo de las reformas de 2026

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

La Seguridad Social aplica una fórmula de proporcionalidad según los meses cotizados. En 2026, la pensión media supone 1.572 euros adicionales en junio

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada