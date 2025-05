Pablo Alborán cumple 36 años: de su desconocida vida familiar a su millonario patrimonio

Pablo Alborán en 'El Hormiguero' con jersey de la firma Guess. (Flickr)

Este 31 de mayo, Pablo Alborán cumple 36 años, y lo hace consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama musical hispano. Desde que irrumpiera en el mundo de la música en 2011 con Solamente tú, su talento, sensibilidad y capacidad de emocionar a través de sus letras lo han convertido en un fenómeno intergeneracional. Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia personal y familiar que ha marcado profundamente su trayectoria.

Originario de Málaga, Pablo nació en 1989 en el seno de una familia con raíces destacadas. Su padre, Salvador Moreno de Alborán, es un conocido arquitecto que ha dejado huella en su ciudad natal, y su madre, Elena Ferrándiz, nacida en Casablanca, ha sido un pilar clave en la vida del artista. El apellido Alborán no es solo artístico: su abuelo, Francisco Moreno, ostentó el título de marqués de Alborán, eliminado recientemente por la Ley de Memoria Democrática. A pesar del revuelo mediático en torno a este asunto, Pablo siempre se ha desmarcado de cualquier vínculo político con firmeza: “No se pierde lo que no se tiene”, respondió con serenidad cuando le preguntaron por la abolición del título.

Desde pequeño, Pablo mostró que lo suyo era el arte. Creció en el barrio de El Limonar y estudió en el Liceo Francés. Muy pronto comenzó a componer, y con tan solo 10 años ya se aventuraba a crear sus primeras melodías. Su primer contacto con el público llegó a través de plataformas digitales como YouTube y MySpace, donde sus canciones comenzaron a ganar notoriedad hasta catapultarlo a la fama. El resto, como suele decirse, es historia.

A lo largo de su carrera, ha lanzado seis discos de estudio, ha colaborado con figuras como Alejandro Sanz, Ana Mena o Sebastián Yatra, y ha recogido múltiples reconocimientos, incluyendo un Goya por su canción para Palmeras en la nieve. Su talento va más allá de la voz: es un músico completo, que domina el piano, la guitarra y otros instrumentos, y que escribe letras que conectan con el alma de quien lo escucha.

Pablo Alborán, en los Premios Platino 2025

Su faceta más familiar

Más allá de su faceta artística, Pablo ha cultivado un perfil discreto y reservado en lo personal. Siempre alejado del foco mediático, ha mantenido sus relaciones sentimentales lejos de los titulares. En 2020, en un gesto sincero y valiente, decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual, lanzando un mensaje de normalidad y aceptación que fue celebrado por sus seguidores: “Soy homosexual. No pasa nada. La vida sigue igual”, dijo en un vídeo que se viralizó en cuestión de minutos.

El cantante siempre ha contado con el respaldo incondicional de sus hermanos. Casilda, la mayor, estudió Filosofía pero se dedica al diseño de interiores, y ha sido la encargada de decorar el hogar de Pablo en Madrid. Salvador, el otro hermano, ha jugado un papel crucial en su carrera como director artístico y consejero creativo. Fue él quien le regaló su primera guitarra y quien lo empujó a seguir adelante con la música. “Me hace todo”, reconocía Pablo en Mi casa es la tuya, “portadas, giras, vídeos… ha sido hasta mi padre también”.

Pablo Alborán, en una imagen de la segunda temporada de 'Respira'. (Netflix)

Sus numerosas propiedades

Además de su carrera artística, Pablo ha demostrado ser un excelente gestor de su patrimonio. En 2014 fundó Sirona Investments, una sociedad dedicada a la inversión inmobiliaria. Con propiedades en zonas privilegiadas de Madrid y Málaga, como la calle Bolsa o el barrio de Salamanca, el cantante ha sabido diversificar sus ingresos con inteligencia. Según datos del Registro Mercantil, su empresa llegó a manejar activos cercanos a los 10 millones de euros en 2019.

En cuanto a sus residencias, el malagueño ha sabido mantener un equilibrio entre su ciudad natal y la capital. Cuenta con un piso en El Limonar, donde se crio, y una vivienda familiar en Benalmádena, donde viven sus padres y a donde suele escapar cuando busca desconexión. También dispone de una propiedad en Madrid, desde la cual se mueve con comodidad para atender compromisos profesionales.