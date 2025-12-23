Ainhoa Vila, psicóloga: “Si tienes ansiedad, probablemente sientas que algo malo va a pasar”

La graduada en psicología, a través de su perfil de TikTok, aborda la ansiedad desde un punto de vista personal antes más de 100 millones de seguidores./ Freepick

La ansiedad se ha convertido en uno de los retos más frecuentes para la salud mental en España. Dado que las redes sociales emulan (y subvierten) la realidad, estos canales se copan de expertos en disciplinas médicas como la psicología para divulgar sobre problemas palpables en las sociedades actuales. Ejemplos de ello son Ainhoa Vila o Carolina Blanco, quienes coinciden en que la ansiedad no surge solo por amenazas presentes, sino por patrones aprendidos y respuestas automáticas ante la incertidumbre. Esta condición afecta tanto la vida cotidiana como a las relaciones personales y laborales, según relatan en sus canales de TikTok.

En el caso de Ainhoa Vila, en su perfil en la red social se muestra clara y directa: “Si tienes ansiedad, probablemente sientas que algo malo va a pasar”. Con predicciones y suposiciones, la creadora de contenido sostiene que muchas personas experimentan ansiedad porque su mente ha aprendido a permanecer en alerta continua. “La ansiedad no siempre habla del presente, sino que en muchas ocasiones aparece porque tu mente aprendió a estar en alerta constante, no porque haya un peligro ahora, sino porque antes sí que lo hubo”, explicó Vila en varios vídeos subidos a la plataforma.

Para la experta, la clave está en comprender este mecanismo cerebral: “Tu ansiedad está intentando, literalmente, salvarte de algo que ya no existe”. Este patrón se activa cuando el cerebro interpreta situaciones actuales con los mismos mapas de experiencias pasadas, incluso si el peligro real ya no está presente. Por su parte, Carolina Blanco, también psicóloga, profundiza en la raíz biológica y emocional de la ansiedad.

El cerebro de alguien con ansiedad, en estado de anticipación constante

Según detalla Carolina Blanco en sus vídeos, las personas con ansiedad suelen tener una marcada necesidad de control y presentan dificultades para gestionar la incertidumbre. “Un cerebro ansioso no tolera bien qué va a pasar en un futuro porque asocia la incertidumbre a una sensación de peligro”, afirmó Blanco. La especialista explica a sus seguidores que estos cerebros suelen estar en un estado de anticipación constante, lo que genera una búsqueda inagotable de soluciones y respuestas ante escenarios hipotéticos.

El ciclo se refuerza cuando la mente intenta aplicar la lógica y el pensamiento racional para manejar sensaciones físicas de ansiedad. “Intentan gestionar lo que sienten en el cuerpo con la lógica, con el pensamiento”, afirma Blaco. “Es como intentar sentir las emociones a través de nuestros pensamientos”, indicó en uno de sus últimos vídeos. Este esfuerzo por controlar el entorno y anticipar cada situación ofrece solo un alivio temporal, mientras que la ansiedad persiste y, en ocasiones, se intensifica.

El fenómeno se agrava en contextos sociales donde la velocidad y la sobreexigencia predominan. De acuerdo con el síndrome del pensamiento acelerado, el exceso de estímulos, la presión social y la aceleración de la vida diaria alimentan lo que el psicólogo Mauricio Strugo define como “la rueda del hámster”: una sucesión de tareas, preocupaciones y actividades que dejan a las personas desconectadas del presente. Strugo advierte que “la ansiedad se volvió aceptable porque se confunde con productividad”, lo que lleva a vivir en automático y acelera el desgaste mental.

Para Mariam Holmes, doctora en psicología, una de las causas frecuentes de los trastornos de ansiedad radica en la actitud de permanente aprensión hacia el futuro. Este estado puede derivar en consecuencias como ataques de pánico, burnout y dificultades para vivir en el presente. Alineadas con este pensamiento están las creadoras de contenido Carolina Blanco y Ainhoa Vila.

Los remedios de Vila para combatir la ansiedad

La exposición segura y el trabajo terapéutico orientado a enseñar a la mente que la amenaza ya no existe forman parte de las estrategias recomendadas por los especialistas. Ainhoa Vila enfatiza en la importancia de escuchar la ansiedad con calma y sin enfrentamiento, reconociendo que la reacción no responde a un peligro real en el presente, sino a aprendizajes pasados que buscan proteger. “Cuando entiendes esto es cuando realmente dejas de luchar contra la ansiedad y empiezas verdaderamente a escucharla con muchísima más calma y detenimiento”, reflexiona en sus vídeos. “La ansiedad entonces deja de dirigir tu vida, de mandar, y ahí es cuando realmente también deja de ser un misterio”, afirmó la psicóloga.

El impacto de la ansiedad se refleja en datos del Consejo General de la Psicología de España: se registran más de 100 casos por cada 1.000 habitantes, porcentaje que asciende a 143,3 en mujeres. Además de los efectos emocionales, la ansiedad puede provocar síntomas físicos como taquicardias, sudoración, temblores, dificultades respiratorias y trastornos digestivos. Los especialistas coinciden en que la comprensión de la ansiedad, la atención plena al presente y el abordaje terapéutico son claves para disminuir su impacto. La ansiedad, lejos de ser un defecto, representa una respuesta cerebral que alguna vez cumplió una función de protección, aunque hoy pueda resultar desproporcionada ante los retos cotidianos.