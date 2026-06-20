España

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Le ha abierto juicio oral por cuatro delitos y ha aceptado las medidas exigidas por Hazte Oír

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Eduardo Parra - Europa Press
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Eduardo Parra - Europa Press

El juez Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez y ha adoptado medidas cautelares, según informa EFE. Le impone la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días. Le ha abierto juicio oral por cuatro delitos y ha aceptado las medidas exigidas por Hazte Oír, la organización que figura como acusación.

Noticia en ampliación.

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