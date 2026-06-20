Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

El juez Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez y ha adoptado medidas cautelares, según informa EFE . Le impone la retirada del pasaporte , prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días. Le ha abierto juicio oral por cuatro delitos y ha aceptado las medidas exigidas por Hazte Oír, la organización que figura como acusación.

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