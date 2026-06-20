Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Achraf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación. (Reuters/Paul Rutherford)

Habrá juicio. Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. En el día de ayer, el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso que la defensa del jugador había interpuesto contra la orden de procesamiento y confirmó que el lateral compadecerá ante el juez. Todo, a pocas horas de su segundo partido en el Mundial 2026 contra Escocia.

Si bien Marruecos ganó con comodidad y ya está clasificada para las rondas eliminatorias, su capitán se enteró de la noticia cuando en Boston eran pasadas las tres de la madrugada. Aunque el juicio todavía no tiene fecha, el futbolista quiso mandar un mensaje antes de que amaneciera a través de redes sociales: “Por fin podré hablar”, escribió.

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Todo comenzó en febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años se presentó en la comisaría de Nogent para denunciar que Hakimi la había violado en su domicilio en París. Los hechos habrían ocurrido la noche del 25 de febrero, víspera del clásico entre el Olympique de Marsella y el PSG, partido para el que Hakimi no estaba disponible. Su entonces mujer y sus hijos se encontraban fuera de la ciudad.

Hakimi y la denunciante se habían conocido un mes antes a través de Instagram, después de que él respondiera a una historia suya. Según la investigación, el jugador le propuso en repetidas ocasiones quedar en compañía de otros amigos y en un lugar público, a lo que ella se negó. Finalmente, aceptó ir a su casa. El día anterior al presunto incidente, acordaron verse para “relajarse”.

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La mujer llegó al domicilio del jugador a la 1:17 de la noche y se marchó pasadas las 2:20. Y, según ella, Hakimi supuestamente la obligó a sentarse a horcajadas sobre su regazo para luego penetrarla con los dedos. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, declaró durante su audiencia.

Hakimi en el partido contra Brasil en el Mundial 2026. (Europa Press)

La versión de Hakimi: besos consensuados y acusación de extorsión

El futbolista no se pronunció sobre el caso hasta enero de 2025. Negó los hechos y sostuvo que los besos fueron consensuales y que le acarició la espalda con el consentimiento de la joven. “Sé que esta acusación es falsa. Me siento tranquilo y estoy concentrado en lo que viene”, afirmó el 13 de abril al ser preguntado por su posible juicio.

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La defensa sostiene que la denunciante buscaba extorsionarlo. Señala que la mujer se ha negado a entregar su teléfono a la policía, a someterse a exámenes ginecológicos y a asistir a las citas en la unidad médico-forense.

El 24 de febrero de 2026, la jueza emitió su dictamen y decidió procesar a Hakimi por violación, sin fijar fecha para el juicio. La defensa apeló de inmediato, y el jugador compareció ante la sala de instrucción el 22 de mayo para impugnar el procesamiento, semanas antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial.

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El viernes 19 de junio, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó la remisión a juicio. Los abogados de Hakimi aún pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, que tendría que pronunciarse en un plazo de tres meses. La abogada del jugador no ha precisado si lo harán.

Mbappé, testigo clave

El delantero del Real Madrid y excompañero de Hakimi en el PSG, Kylian Mbappé, podría ser llamado a declarar como testigo en el juicio y su declaración podría ser determinante para entender por qué el tribunal desestimó el recurso de apelación. Lo noche de los hechos, el 10 francés se escribió con su compañero para comprender el origen de las acusaciones.

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En su declaración ante la policía, el 14 de abril de 2023, el jugador francés afirmó: “Achraf me dijo que se habían besado. Le pregunté si le había hecho algo malo. Me respondió que se habían acariciado mutuamente en partes íntimas, pero que en ningún momento sintió rechazo por parte de la joven”.

Tres años después, Mbappé volvió a testificar y matizó que cuando dijo “partes íntimas” no se refería a los genitales. La rectificación no convenció al tribunal, que la desestimó y mantuvo el procesamiento del jugador marroquí.

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Mbappé y Hakimi een el PSG. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El mensaje de Hakimi

Hakimi reaccionó al conocerse la decisión. “La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, escribió el futbolista en X.

Y continuó: “Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

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Mientras tanto, el jugador se encuentra concentrado con Marruecos en el Mundial 2026, donde esperan llegar bastante lejos. El primer objetivo está cumplido: superar la fase de grupos. No obstante, habrá que esperar para ver hasta dónde son capaces de llegar y si el proceso afecta a su capitán.