Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

Bertín Osborne, tras revelar que se ha hecho la vasectomía: "No tengo secretos ni muertos en el armario".

La nueva empresa de Bertín Osborne, Española de Telefonía, ha debutado en el mercado rodeada de polémica. La compañía, vinculada a la imagen del cantante y presentador, ha sido denunciada por Facua-Consumidores en Acción por una serie de presuntas irregularidades que, según la organización, vulnerarían hasta cinco normativas diferentes relacionadas con los derechos de los consumidores.

La asociación ha presentado denuncias ante varios organismos públicos, entre ellos la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Digitalización y la Agencia Española de Protección de Datos.

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Según Facua, las supuestas infracciones afectan a ámbitos tan diversos como la publicidad, la contratación de servicios, la protección de datos personales y la información obligatoria que deben ofrecer las empresas en internet.

La campaña de lanzamiento de la compañía ha estado protagonizada por Bertín Osborne bajo el eslogan Las cosas bien hechas, las cosas a derechas. Sin embargo, la organización de consumidores sostiene que la realidad es muy distinta y considera que la empresa ha iniciado su actividad acumulando incumplimientos básicos que afectan directamente a los usuarios.

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Publicidad bajo sospecha

Uno de los principales motivos de la denuncia está relacionado con la promoción de la denominada tarifa España. La compañía anuncia una oferta de llamadas ilimitadas nacionales y 25 GB de datos móviles por 7,50 euros al mes, calificándola como un “precio imbatible”.

Facua considera que esta afirmación podría inducir a error a los consumidores, ya que existen en el mercado operadores que ofrecen prestaciones similares e incluso superiores por un coste menor. Según la asociación, algunas tarifas equivalentes pueden encontrarse por cinco euros mensuales, lo que situaría la propuesta de Española de Telefonía como una de las más caras dentro de ese segmento.

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Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)

Por este motivo, la organización entiende que la empresa podría estar incurriendo en publicidad engañosa y competencia desleal, al trasladar un mensaje comercial que no se correspondería con la realidad del mercado.

Falta de transparencia contractual

Otra de las cuestiones que ha despertado preocupación entre los defensores de los consumidores es la ausencia de información contractual en la página web de la compañía. Facua asegura que los usuarios no pueden consultar las condiciones completas de los servicios antes de contratar.

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Además, la organización denuncia que tampoco se informa adecuadamente sobre el derecho de desistimiento, una garantía legal que permite cancelar determinados contratos en un plazo de 14 días desde su formalización. Esta información es obligatoria en las contrataciones realizadas a distancia y constituye uno de los pilares de la protección al consumidor en el ámbito digital.

La asociación considera que esta carencia impide a los potenciales clientes conocer con exactitud las condiciones de la oferta y limita su capacidad para tomar decisiones informadas antes de contratar un servicio.

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Atención al cliente en el punto de mira

Las críticas también alcanzan al sistema de atención al cliente habilitado por la operadora. Según Facua, los números de contacto disponibles en la web no son gratuitos, ya que corresponden a una línea móvil y a un número geográfico con prefijo de La Rioja.

La legislación vigente en materia de telecomunicaciones establece que las compañías deben disponer de canales gratuitos para atender consultas, incidencias o reclamaciones relacionadas con sus servicios. La asociación entiende que la empresa estaría incumpliendo esta obligación legal.

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Un aspecto llamativo señalado en la denuncia es que, al establecerse la llamada, una inteligencia artificial recibe al usuario con la expresión “viva España”, una característica que ha generado numerosos comentarios en redes sociales desde el lanzamiento de la compañía.

Protección de datos y privacidad

La asociación también ha puesto el foco en la gestión de los datos personales de los usuarios. Según explica, la web solicita información personal para tramitar consultas comerciales, pero remite a una supuesta política de privacidad que no puede consultarse correctamente.

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Al pulsar sobre el enlace correspondiente, los usuarios no acceden a ningún documento informativo, lo que impediría conocer aspectos esenciales como la finalidad del tratamiento de los datos, los derechos de acceso, rectificación o supresión, así como las vías para ejercerlos.

La asociación considera que esta situación podría vulnerar tanto la legislación española de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, motivo por el que ha trasladado el caso a la Agencia Española de Protección de Datos para que lo investigue.

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Una web sin aviso legal

Entre las irregularidades detectadas también figura la ausencia de un aviso legal completo. Aunque la página identifica a la sociedad mercantil que opera la marca comercial e incluye su número de identificación fiscal, no informa sobre su domicilio social.

Esta información es obligatoria para cualquier empresa que preste servicios a través de internet y permite a los usuarios conocer quién se encuentra detrás de una actividad económica y dónde puede dirigirse en caso de conflicto.

Facua sostiene que esta omisión constituye una nueva vulneración de la normativa sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

Mientras las denuncias siguen su curso, la organización de consumidores asegura que continúa analizando la actividad de la compañía y advierte de que podría dar a conocer nuevas irregularidades en los próximos días. El caso amenaza con convertirse en uno de los estrenos empresariales más controvertidos de los últimos años dentro del sector español de las telecomunicaciones.