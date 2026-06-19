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La reflexión de Anaïs Nin, escritora estadounidense, sobre las relaciones de pareja: “El amor nunca muere de muerte natural. Muere porque no sabemos cómo reponer su fuente”

Pionera de la literatura erótica femenina, convirtió su vida y sus pasiones en materia literaria

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Retrato en blanco y negro de Anaïs Nin, mirando al frente, con un gorro con capucha y una mano sobre su pecho, uñas pintadas de oscuro
Anaïs Nin, la célebre autora conocida por 'El diario de Anaïs Nin' y 'Henry y June', posa en un retrato en blanco y negro.

Considerada por muchos como la primera mujer en escribir y publicar literatura erótica desde una perspectiva femenina, Anaïs Nin (Neuilly-sur-Seine, Francia, 1903-Los Ángeles, Estados Unidos, 1977) fue una autora adelantada a su tiempo. Reconocida por sus diarios, novelas, relatos y ensayos, alcanzó notoriedad por su retrato sincero del deseo femenino y por convertir su propia vida en materia literaria. Su obra contribuyó a desafiar las convenciones morales de su época y la convirtió en una de las voces más influyentes de la revolución sexual y del feminismo de la segunda mitad del siglo XX.

Entre las numerosas reflexiones que dejó para la posteridad destaca una sobre las relaciones de pareja. “El amor nunca muere de muerte natural. Muere porque no sabemos cómo reponer su fuente. Muere de ceguera, de errores y de traiciones. Muere de enfermedades y heridas; muere de cansancio, de marchitamiento, de desgaste”, escribió.

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La célebre reflexión aparece en un pasaje de The Four-Chambered Heart (1950), una novela de Nin que la autora reprodujo años después en The Novel of the Future (1968) para explicar su forma de entender la escritura y las emociones. En la escena, Djuna se siente herida porque Rango no comprende por qué le afecta tanto no poder seguir cortándole el pelo. Mientras él le dice que no entiende “por qué deberías estar tan triste”, ella recuerda cómo su padre despreció uno de sus deseos de infancia calificándolo de “deseo tonto”.

El origen de la cita

Para Nin, el conflicto no tiene que ver únicamente con ese momento concreto. “Nunca era una sola escena la que tenía lugar entre dos seres humanos, sino muchas escenas que convergían como grandes cruces de ríos", escribió. Rango interpreta la situación como «un simple capricho de Djuna", pero no ve que detrás de ella confluyen «todos los deseos de Djuna que habían sido rechazados". Es entonces cuando surge la famosa cita: “El amor nunca muere de muerte natural. Muere porque no sabemos cómo reponer su fuente”.

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Anaïs Nin nació el 21 de febrero de 1903 en Neuilly-sur-Seine, Francia. Su nombre completo era Ángela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin Culmell. Procedía de una familia de artistas: su padre, Joaquín Nin, era compositor y pianista de origen cubano y español, mientras que su madre, Rosa Culmell, era una cantante cubana de ascendencia francesa y danesa.

Anaïs Nin, mujer de cabello rubio, sonríe reclinada en un sofá, con un libro abierto y gafas sobre la tela. Pared con patrón de madera y teléfono al lado
La renombrada escritora Anaïs Nin sonríe mientras descansa reclinada, con su diario abierto y unas gafas cerca, reflejando su vida introspectiva.

La infancia de la escritora estuvo marcada por el abandono de su padre cuando ella tenía 11 años. A raíz de aquella experiencia comenzó a escribir un diario que inicialmente concebía como una forma de comunicación con él. Aquellos cuadernos acabarían convirtiéndose en el proyecto literario más importante de su vida.

Tras abandonar los estudios a los 16 años y trabajar durante un tiempo como bailaora de flamenco, conoció en La Habana al banquero Hugh Guiler, con quien contrajo matrimonio y se instaló en París, cuya estabilidad económica le permitió dedicarse plenamente a la escritura.

Con el paso de los años, los diarios que había comenzado en la adolescencia crecieron hasta alcanzar cerca de 35.000 páginas. Publicados a partir de 1966 bajo el título Los diarios de Anaïs Nin, se convirtieron en una obra de referencia por la sinceridad con la que relataba su vida personal. En ellos aparecen sus relaciones sentimentales, incluida la que mantuvo con el escritor Henry Miller y con June Miller, en uno de los triángulos amorosos más célebres de la literatura del siglo XX.

Fotografía en blanco y negro de Henry Miller con traje y Anaïs Nin con vestido oscuro, sonriendo y con el brazo entrelazado, frente a vegetación
El autor Henry Miller y la escritora Anaïs Nin, figuras centrales en la historia literaria del siglo XX y la inspiración detrás de la película 'Henry & June', posan juntos en una foto de época.

Precisamente, a ambos los conoció en la década de los 20 y los 30, cuando la autora y su marido se mudaron a París, donde ella exploró el flamenco y la escritura y Guiler estudiaba cine. Allí ​​se encontraron rodeados de escritores, filósofos y artistas que estaban redefiniendo los límites creativos y dando origen a los nuevos movimientos del surrealismo, el dadaísmo y el cubismo, entre ellos Miller.

Pero su vida amorosa no acabó ahí. En 1947 conoció al actor y guardabosques Rupert Pole, 16 años menor que ella -la autora tenía 44 años y él 28- con quien inició una relación mientras seguía casada con Guiler. Ambos contrajeron matrimonio en 1955, aunque la escritora nunca se había divorciado de su primer marido. Durante más de una década llevó una doble vida entre Nueva York y California, alternando temporadas con cada uno de ellos hasta que confesó la situación a Pole en 1966. El matrimonio fue posteriormente anulado, aunque ambos mantuvieron su relación hasta la muerte de la autora.

Durante la década de 1940 también escribió relatos eróticos para un coleccionista anónimo, textos que años después serían publicados en obras como Delta de Venus. Además, dejó títulos como La casa del incesto, Bajo la campana de cristal o Pajaritos.

Convertida en un símbolo de la emancipación femenina y de la exploración literaria de la sexualidad, Anaïs Nin falleció el 14 de enero de 1977 en Los Ángeles, California, a causa de un cáncer de útero. Antes de su muerte, Nin nombró a Pole como su albacea literario, quien se encargó de la publicación póstuma de versiones sin censura de sus diarios, junto con sus obras eróticas y otros volúmenes, antes de su muerte en 2006

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