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La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La medida busca frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia en lo que respecta a tierras raras y otros suministros críticos

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Composición fotográfica de un vehículo junto con las banderas de China y la Unión Europea
Composición fotográfica de un vehículo junto con las banderas de China y la Unión Europea (Infobae)

La relación comercial con China ha sido uno de los puntos centrales en la cumbre que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, donde los líderes han pedido a la Comisión Europea explorar nuevas medidas de defensa comercial para proteger los intereses del bloque frente a las prácticas desleales de Pekín, aunque, a su vez, han abogado por mantener un “diálogo constructivo” con los socios económicos que permita reducir dependencias y reforzar la autonomía estratégica de la Unión.

Ante este reclamo, la Comisión Europea ha abierto la puerta a la imposición de derechos compensatorios a los automóviles híbridos chinos, según informó este viernes el diario alemán Handelsblatt, con información de altos responsables de la Unión Europea y fuentes del sector automovilístico.

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Los aranceles surgen como medida para frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia de la segunda economía más grande del mundo en lo que respecta a tierras raras y otros suministros críticos. En este sentido, el objetivo de la CE es imponer derechos compensatorios adicionales a los vehículos de fabricantes chinos como BYD, Chery y SAIC.

La línea de imponer aranceles al comercio chino no es seguida por todo el bloque. Países como España o Alemania se muestran más cautelosos y abogan por el diálogo con Pekín para evitar una guerra comercial como la vivida recientemente con el gobierno estadounidense de Donald Trump. España ha pedido mantener una relación pragmática con Pekín y se opone a posiciones duras que puedan tener consecuencias negativas para la economía comunitaria.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirma la buena salud de las relaciones bilaterales entre China y España, instando a fortalecer los lazos. Al mismo tiempo, lanza una dura crítica a la violación del derecho internacional, señalando directamente al gobierno de Israel por la situación en Gaza.

Sobre esta cuestión, el presidente Pedro Sánchez se posicionó a favor de “tender puentes” y no tensiones comerciales con “potenciales aliados” como China a su llegada a Bruselas este jueves. “Europa lo que necesita son amigos”, afirmó, advirtiendo que ya hay bastante fragmentación y enfrentamiento en la política global.

La Comisión Europea estudiará dos líneas de actuación

Del otro lado, un grupo cada vez más mayoritario liderado por Francia, Italia y Países Bajos han reclamado “nuevos mecanismos” más contundentes y ágiles que las herramientas con las que ya cuenta la UE en materia comercial -el bloque impone aranceles a vehículos eléctricos importados fabricados en China desde 2024-, como las contramedidas arancelarias o el mecanismo anticoerción.

En este contexto, tras una cena de trabajo celebrada este jueves, fuentes europeas han indicado a Europa Press que los líderes reunidos han coincidido en la necesidad de mantener la “unidad” entre los 27 en política comercial y el “diálogo” con el exterior, sin descuidar que “la competencia leal a nivel mundial exige igualdad de condiciones”. Por ello, han pedido a la Comisión dos líneas de trabajo. La primera, enfocada en posibles medidas de defensa comercial y, la segunda, centrada en un “diálogo que dé resultados”.

En concreto, han encargado a Bruselas “desarrollar y, en su caso, complementar el conjunto de herramientas en materia de defensa comercial y política industrial, para garantizar que la UE disponga de todos los instrumentos necesarios para defender sus intereses y reducir riesgos” y un “diálogo que debe dar resultados” para defender los intereses económicos y de seguridad de la Unión.

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