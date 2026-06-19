Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Dos jubilados hacen ejercicio en un parque en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

La llegada del verano trae consigo uno de los ingresos más esperados del año para millones de pensionistas españoles. La paga extra de junio, que forma parte del sistema de 14 mensualidades de la Seguridad Social, comenzará a abonarse en las próximas semanas y llegará además con una subida derivada de la revalorización de las pensiones aprobada para 2026.

Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto realizar el pago oficial entre los días 1 y 3 de julio, la realidad es que la mayoría de entidades financieras adelantan habitualmente el ingreso varios días. Por ello, muchos jubilados podrán disponer de este dinero antes de que finalice el mes de junio.

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La paga extraordinaria de verano está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social y corresponde a una de las dos gratificaciones adicionales que reciben anualmente los beneficiarios de pensiones contributivas. La segunda se abona en noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

A diferencia de lo que muchas personas creen, esta paga no constituye un complemento adicional a la pensión, sino que forma parte del importe anual reconocido al beneficiario. En la práctica, quienes perciben una pensión distribuida en 14 mensualidades reciben en junio una cantidad equivalente a una mensualidad ordinaria.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Qué pensionistas cobrarán la paga íntegra

Los jubilados que hayan estado cobrando su pensión durante todo el periodo de devengo recibirán la paga extraordinaria completa. Para la de verano, dicho periodo abarca desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, por lo que es necesario haber tenido reconocida la prestación durante esos seis meses. Además, este año la cuantía será superior a la percibida en 2025 gracias a la revalorización del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas. La actualización responde al mecanismo de actualización vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

No obstante, quienes comenzaron a cobrar su pensión durante el periodo de devengo no percibirán la paga completa. En estos casos, la Seguridad Social calcula la cuantía de forma proporcional al tiempo durante el cual el beneficiario ha generado ese derecho. Por ejemplo, una persona que obtuvo el reconocimiento de su pensión durante el mes de marzo solo habrá acumulado tres meses de devengo. Si su pensión mensual asciende a 1.600 euros, la paga extraordinaria rondaría los 800 euros en lugar de la mensualidad completa.

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Tampoco tendrán derecho a cobrar esta paga los pensionistas cuya prestación haya comenzado después del 31 de mayo de 2026. Estos beneficiarios deberán esperar hasta la siguiente campaña de pagas extraordinarias para recibir el abono correspondiente.

Dos personas pasean con su perro, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

Cuando abona la paga extra cada banco

Existen determinadas prestaciones que no incluyen pagas extraordinarias independientes. Es el caso de algunas pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional. En estas situaciones, las dos pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas entre las doce mensualidades ordinarias del año.

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Respecto a las fechas de cobro, cada entidad bancaria aplica su propia política de adelanto. Como suele ocurrir cada año, algunos bancos realizarán el ingreso varios días antes de recibir formalmente la transferencia de la Seguridad Social.

Entre las entidades que tradicionalmente adelantan antes el pago figuran Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que previsiblemente efectuarán el ingreso alrededor del 22 de junio. CaixaBank acostumbra a abonar las pensiones el día 24 de cada mes, independientemente de que coincida con festivos o fines de semana.

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Por su parte, BBVA, Banco Santander, Ibercaja, Banco Sabadell, ING, Kutxabank, Cajamar y Abanca suelen realizar el ingreso el 25 de junio. De esta forma, millones de pensionistas podrán disponer de la paga extraordinaria varios días antes del calendario oficial previsto por la Tesorería General de la Seguridad Social.