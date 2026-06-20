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Los interioristas coinciden en que las puertas blancas van a ir desapareciendo de las reformas de 2026

La intención no es regresar a puertas oscuras y pesadas, sino introducir matices que hagan los ambientes más acogedores

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Una casa con puertas blancas
Las reformas cambian de rumbo a final de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las puertas blancas lisas dominaron las reformas de viviendas en España y otros países europeos. Su popularidad se debía a varios factores: eran económicas, fáciles de combinar con cualquier estilo decorativo y aportaban una sensación de limpieza. Para muchos interioristas, el blanco era la elección automática en caso de dudas, ya que ofrecía neutralidad y ayudaba a ampliar visualmente los espacios pequeños.

Sin embargo, el uso extendido de este tipo de puertas generó un efecto inesperado. Las viviendas reformadas comenzaron a parecerse demasiado entre sí, perdiendo identidad. El esquema se repetía: suelos claros, paredes blancas y puertas lisas, todo en una paleta sin matices. Esta homogeneidad resultó en interiores impersonales, donde la puerta blanca se volvió casi invisible dentro del conjunto.

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Actualmente, los expertos en interiorismo coinciden en que la puerta blanca lisa está dejando de ser la opción por defecto en los proyectos de 2026. No se trata de que haya dejado de funcionar, sino de que las tendencias apuntan a espacios con más carácter y calidez. La puerta blanca ya no es sinónimo de amplitud ni de modernidad, y los profesionales buscan alternativas que aporten textura y personalidad a cada vivienda.

Alternativas actuales a la puerta blanca lisa

Las reformas más recientes apuestan por puertas en tonos madera clara, beige, greige, arena o incluso acabados lacados con mayor profundidad visual. La intención no es regresar a puertas oscuras y pesadas, sino introducir matices que hagan los ambientes más acogedores. Este cambio responde al deseo de crear espacios menos fríos y más personales, donde cada elemento contribuya al conjunto.

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La puerta, que antes pasaba desapercibida, se convierte ahora en parte activa del diseño. Detalles como una veta suave, un color ligeramente distinto o molduras sencillas y líneas verticales transforman la percepción de pasillos, habitaciones y salas de estar. El minimalismo sigue presente, pero ya no implica superficies completamente planas. Los nuevos diseños incorporan volumen y textura sin recargar el ambiente, logrando un equilibrio entre sobriedad y personalidad.

Muchos proyectos incluyen puertas con acabados mate y materiales más naturales, alejándose del brillo blanco clásico. Los tonos suaves y las texturas discretas permiten que la puerta dialogue con el resto de la vivienda, consiguiendo un efecto visual más trabajado y cálido. Así, la puerta deja de ser un simple elemento funcional para integrarse como pieza clave en la estética general.

El nuevo papel del color y la integración visual

El gran cambio en la percepción de los interioristas es que el blanco ya no es la única vía para ampliar visualmente un espacio. Una puerta bien integrada en la paleta cromática de la casa puede lograr el mismo efecto de amplitud, pero con un resultado mucho más sofisticado. Si las paredes y suelos presentan matices cálidos y textura, una puerta blanca brillante puede romper la armonía del conjunto.

Vestíbulo moderno con aparador de madera oscura, espejo de forma irregular, jarrón con ramas verdes, planta, colgadores, chaqueta marrón, banco acolchado y puerta blanca.
Nuevos elemntos decorativos para acompañara las puertas blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, las puertas blancas lisas pierden protagonismo en favor de aquellas que aportan calidez y discreción visual. La tendencia es optar por tonos que acompañan los materiales naturales y los acabados mate, creando ambientes más acogedores y personales. Las reformas modernas apuestan por casas menos repetidas, donde cada detalle suma en la búsqueda de identidad y bienestar.

Las puertas blancas lisas no desaparecen por completo, pero su presencia se reduce en los proyectos más actuales. El objetivo de los interioristas para 2026 es lograr viviendas más cálidas y menos impersonales, donde la puerta sea un elemento de diseño que contribuya a la atmósfera general del hogar.

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