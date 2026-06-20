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Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

Turquía se ha despedido del Mundial tras encadenar dos derrotas y no poder optar al tercer puesto en su grupo

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El Grupo D del Mundial 2026 ha vivido una jornada clave en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Paraguay se ha llevado un triunfo por la mínima ante Turquía en un partido marcado por la primera expulsión bajo la controvertida ‘Ley Prestianni’: Miguel Almirón ha visto la roja tras insultar tapándose la boca. El conjunto sudamericano, dirigido por Gustavo Alfaro, ha aguantado más de 50 minutos en inferioridad numérica y mantiene intactas sus opciones de seguir adelante. Turquía se despide del Mundial de forma matemática en un nuevo fracaso para su selección.

El choque ha arrancado con intensidad. Matías Galarza Fonda, centrocampista aún propiedad de River Plate, ha adelantado a Paraguay cuando apenas han transcurrido 65 segundos. El gol, surgido tras una combinación rápida en ataque, ha puesto en ventaja a la Albirroja y ha condicionado el desarrollo del juego. Tras el tanto inicial, el equipo paraguayo se ha replegado, ha entregado la posesión a los otomanos y ha apostado por el orden atrás y la salida rápida.

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Tras el paso por vestuarios, Paraguay ha priorizado el orden y la contundencia defensiva. El portero Orlando Gill ha intervenido con acierto en la recta final, especialmente en una parada clave a disparo de Can Uzun desde el centro del área. La defensa, liderada por el capitán Gustavo Gómez, ha resistido las embestidas de Arda Güler, jugador del Real Madrid. La ocasión más clara para los europeos ha llegado en un balón parado lanzado por Hakan Çalhanoğlu que ha acabado en un remate al larguero de Mert Müldür.

El equipo de Vincenzo Montella se ha despedido matemáticamente del Mundial tras encadenar dos derrotas y no poder optar al tercer puesto en su grupo. Paraguay, por su parte, ha sumado su primera victoria y se jugará el pase a la siguiente ronda ante Australia en la última jornada. El grupo lo lidera Estados Unidos, ya clasificado tras su victoria ante los australianos.

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Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton (Reuters/Darren Yamashita)
Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton (Reuters/Darren Yamashita)

Polémica arbitral y expulsión histórica

El momento clave ha llegado justo antes del descanso. El árbitro Iván Barton ha consultado el VAR tras una protesta de los jugadores turcos y, tras revisar las imágenes junto al asistente de video, el qatarí Khamis Al Marri, ha expulsado a Miguel Almirón por insultar mientras se tapaba la boca. La sanción responde a la nueva normativa internacional que penaliza cualquier ofensa verbal cubierta, sin importar el contenido.

Esta norma surgió a partir del tenso partido de Champions League en el que el jugador argentino Prestianni insultó a Vinicius de forma supuestamente racista, mientras se tapaba la boca. La FIFA quiere terminar con este tipo de insultos, lo que ha hecho que introduzcan esta normativa. Se trata de la primera aplicación de la ‘Ley Prestianni’ en un Mundial, lo que ha generado debate inmediato.

La expulsión ha forzado a Gustavo Alfaro a reorganizar su planteamiento. El técnico ha reforzado la defensa y ha buscado mantener el resultado con una línea de cuatro y trabajo solidario de todo el equipo. Turquía ha asumido el dominio del balón y ha acumulado llegadas, con un 79% de posesión, un dato histórico tratándose de una derrota. El debut de la Ley Prestianni y la batalla táctica han convertido este Paraguay-Turquía en uno de los encuentros más comentados del torneo.

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