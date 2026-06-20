Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Armengol no liderará al PSIB en las próximas elecciones autonómicas en Baleares (Europa Press)

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, ha anunciado este sábado en Palma que no se presentará a las primarias para encabezar la lista de los socialistas de Baleares en las elecciones autonómicas de 2027. “Lo hago por una responsabilidad enorme en el momento en el que vivimos, creo que es lo mejor en estos momentos”, ha afirmado Armengol durante la reunión del Consejo Político socialista balear.

Armengol sí ha mostrado su disposición a formar parte de la lista al Congreso en las próximas elecciones generales de 2027, si así lo decide el partido, una vez que el presidente Pedro Sánchez convoque los comicios. La dirigente socialista fue presidenta de Baleares durante dos legislaturas consecutivas, entre 2015 y 2023, es secretaria general del PSIB-PSOE desde 2012 y ocupa la presidencia del Congreso desde 2023, cargos en los que continuará.

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Tras su anuncio, se inicia el proceso interno para designar a quien liderará la candidatura socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027, en las que el PSOE se medirá a la actual presidenta autonómica, Marga Prohens (PP). A un año de las elecciones autonómicas, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, figura entre las personas mejor posicionadas para liderar la candidatura socialista, aunque la decisión final corresponderá a la militancia en las primarias previstas para el mes de julio, según han señalado a EFE fuentes del partido.

*en ampliación