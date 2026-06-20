Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Una pareja de adultos mayores realiza trámites de pensión con una empleada, mientras otros jubilados esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los más de 9 millones de jubilados españoles tienen dos meses del año marcados en rojo por el impulso que supone para sus finanzas. Cada junio y cada noviembre, los pensionistas reciben un ingreso doble en su cuenta bancaria. La paga extraordinaria de las pensiones equivale a una mensualidad completa y su cálculo depende de un mecanismo establecido por la Seguridad Social que no todos los beneficiarios conocen con exactitud.

El sistema público de pensiones en España distribuye las prestaciones contributivas en 14 mensualidades al año: 12 pagas ordinarias y dos extraordinarias. La cuantía de cada paga extra no es un importe fijo ni uniforme, sino que equivale exactamente a la mensualidad ordinaria que percibe cada beneficiario. Quien cobra 1.200 euros al mes recibe esos mismos 1.200 euros como paga extra; quien cobra la pensión media de jubilación, fijada en 1.572 euros en 2026, recibe esa misma cantidad de forma adicional en cada uno de los dos meses señalados.

PUBLICIDAD

La fórmula para calcular la paga extra

Cuando la pensión se reconoce dentro de uno de esos periodos, la Seguridad Social aplica una fórmula de proporcionalidad: el beneficiario genera una sexta parte de la paga extraordinaria por cada mes incluido en el periodo de devengo. Además, basta con haber tenido reconocida la prestación un solo día dentro de un mes para que ese mes compute en el cálculo.

Un ejemplo concreto: si a una persona se le reconoce la pensión el 8 de marzo, habrá acumulado el derecho correspondiente a marzo, abril y mayo, tres de los seis meses del periodo. El resultado es aproximadamente la mitad de la paga extraordinaria junto con la mensualidad ordinaria de junio. A partir del siguiente periodo de devengo, si mantiene la condición de pensionista, percibirá la paga completa.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se genera el derecho a cobrarla?

La Seguridad Social establece dos periodos de devengo diferenciados. La paga extraordinaria de verano se genera entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, mientras que la paga de Navidad cubre del 1 de junio al 30 de noviembre. Para percibir el importe íntegro, el beneficiario debe haber tenido reconocida la pensión durante la totalidad del periodo correspondiente. Si el alta se produce a mitad del periodo, el importe se ajusta de forma proporcional.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional quedan fuera de este sistema. La normativa establece que estas prestaciones se distribuyen en 12 mensualidades, con las cuantías extraordinarias ya integradas de forma prorrateada en cada pago mensual. El resultado práctico es una mensualidad ordinaria más elevada, pero sin el ingreso puntual adicional que sí reciben otros pensionistas en junio y noviembre.

PUBLICIDAD

El impacto de la revalorización de 2026

La paga extra de verano de 2026 incorpora la subida del 2,7% aprobada para las pensiones contributivas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Para quien percibe la pensión media de jubilación, eso representa un ingreso adicional de 1.572 euros de una sola vez. En el extremo superior, los beneficiarios de la pensión máxima, fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales, verán acreditados en junio un total de 6.719,20 euros entre la mensualidad ordinaria y la paga extraordinaria. Las pensiones mínimas, por su parte, han experimentado una subida del 7,07%, con incrementos de hasta el 11,4% para las prestaciones con cónyuge a cargo.