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Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso”, ha señalado en Valencia

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante una rueda de prensa en Bruselas (David Mudarra / Partido Popular)
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, durante una rueda de prensa en Bruselas (David Mudarra / Partido Popular)

En un encuentro con la junta directiva provincial del Partido Popular en Sueca (València), Alberto Núñez Feijóo ha dirigido críticas contundentes al Gobierno tras la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite la moción presentada por su grupo para pedir la convocatoria de elecciones generales. Feijóo ha calificado escomo la “degradación máxima del sanchismo”.

Rodeado de más de un millar de militantes y acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el líder del PP ha insistido en que la situación supone una restricción de derechos tanto para la ciudadanía como para los representantes públicos. “No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso”, ha señalado. Feijóo ha vinculado esta decisión con una estrategia de Pedro Sánchez.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enumera en el Congreso de los Diputados los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, repitiendo la frase "y usted no sabía nada" dirigida a Pedro Sánchez. Feijóo concluye pidiendo su dimisión, ya sea por corrupto o por incompetente.

Feijóo critica al Gobierno por no actuar “democrático”

Durante su intervención, Feijóo ha subrayado la gravedad de impedir el debate y la votación en sede parlamentaria sobre una cuestión fundamental como la convocatoria de elecciones. “Allá él, atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático”, ha añadido, remarcando que estas actitudes, a su juicio, distorsionan el funcionamiento de las instituciones y alejan al Ejecutivo de los valores democráticos.

El acto en Sueca se produce en medio de una creciente tensión política, en el que el PP busca movilizar a su militancia y reforzar su discurso en defensa de la separación de poderes y la representación parlamentaria. Feijóo ha querido resaltar su compromiso con la transparencia institucional y reclamar la necesidad de respetar las reglas del juego democrático en todos los ámbitos del Estado.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige la convocatoria de elecciones generales inmediatas. Sostiene que 184 diputados respaldan esta petición y que es la única salida digna para lo que considera una "legislatura exhausta".

Moción presentada por el PP

El PP ha dado un nuevo paso en el Congreso al registrar una moción que busca que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Esta iniciativa llega pocos días después de que la Mesa del Congreso vetara tanto una moción conjunta de PP y Junts que solicitaba un adelanto electoral, como varias enmiendas presentadas con el mismo objetivo.

Desde el PP han explicado que el texto fue reformulado para ajustarse a los requisitos legales exigidos por los servicios jurídicos de la Cámara. “No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa”, han señalado desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, la Mesa ha admitido solo la parte en la que se plantea instar a Sánchez a solicitar una cuestión de confianza, dejando fuera la petición explícita de elecciones anticipadas.

El jueves, la iniciativa popular fue aprobada en el Congreso con el respaldo de Vox y Junts, aunque sin contemplar el adelanto electoral, debido al veto previo. Según la mayoría socialista y de Sumar en la Mesa, solo el presidente del Gobierno puede plantear una cuestión de confianza, lo que ha limitado el alcance de la moción. La oposición sigue así presionando, pero, por el momento, sigue sin contar con la mayoría necesaria para llevar a cabo una moción de censura que termine con el Gobierno.

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