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La Unesco finaliza en Sevilla la evaluación para que Itálica sea Patrimonio Mundial: Andalucía espera la decisión con expectación

Especialistas internacionales han comprobado la preservación y gestión del enclave romano

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Itálica, en Santiponce, Sevilla (Shutterstock España).
Itálica, en Santiponce, Sevilla. (Shutterstock España)

Una delegación de la Unesco ha cerrado en Santiponce, en la provincia de Sevilla, una semana de revisión sobre la candidatura del Conjunto Arqueológico de Itálica a Patrimonio Mundial, un examen técnico en el que un evaluador de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) ha comprobado sobre el terreno el contenido del expediente, su planteamiento y las medidas previstas para su gestión.

El técnico de Icomos ha examinado durante cuatro días el yacimiento arqueológico y el teatro de Itálica, los dos componentes de la candidatura, y también la coherencia de la propuesta y su sistema de gestión, conforme a las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. La misión arrancó el pasado martes con la recepción del evaluador por parte de la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo. Durante la semana, el trabajo ha incluido reuniones con especialistas y una jornada dedicada a agentes sociales y participación ciudadana en la sede del Ayuntamiento de Santiponce. La clausura se ha celebrado este viernes, según ha contado EFE.

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La reformulación del expediente, impulsada por la Consejería de Cultura en 2024, defiende a Itálica como una ciudad ceremonial concebida en época de Adriano. En ese trabajo participaron el experto en patrimonio mundial Cipriano Marín, fallecido hace unos meses, y los catedráticos de Historia Antigua Fernando Lozano, Juan Manuel Cortés y Elena Muñiz, junto al equipo técnico de la Consejería. La tesis central sostiene que Adriano proyectó en Itálica una ciudad capaz de integrar elementos procedentes de todo el Mediterráneo, en especial del legado romano y helenístico, para darles una nueva dimensión. Esta formulación presenta el enclave como un espacio urbano ceremonial con función política, simbólica y urbana.

Ese planteamiento se apoya en la presencia de un gran templo de culto imperial, calles porticadas para desfiles procesionales, termas con palestras para competiciones gimnásticas, villas destinadas a ciudadanos principales, visitantes y peregrinos y un anfiteatro con una capacidad triple a la población de la villa.

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Esta villa situada entre tres provincias es una de las más curiosas de Andalucía gracias a su herencia romana y patrimonio histórico

Cuándo empezó la candidatura de Itálica y quién la impulsó

El proceso formal de la candidatura se inició bajo el auspicio de Civisur. La asociación civil, que promueve y gestiona la iniciativa, sitúa el origen de la idea en 2016 y explica que el Consejo Asesor de la Candidatura se constituyó en noviembre de ese año como órgano gestor del proyecto. El lanzamiento público se celebró el 1 de junio de 2017 en el propio conjunto arqueológico, con la asistencia de más de 200 personas, según Civisur. Más tarde, el 26 de octubre de 2018, el Consejo de Patrimonio incluyó a Itálica en la Lista Indicativa de Patrimonio Mundial, paso previo a una futura propuesta del Ministerio de Cultura ante la Unesco, de acuerdo con la misma entidad.

La plataforma de apoyo impulsada por la asociación ha reunido más de 33.000 firmas, de las que más de 23.000 se recogieron a través de su web y 10.000 en formato físico en distintos actos, según Civisur. La organización también subraya el respaldo de instituciones y del municipio de Santiponce, que mantuvo encuentros específicos con la candidatura desde julio de 2018.

Frente a otros centros ceremoniales del Mediterráneo, como Éfeso, Pérgamo o Roma, el expediente sostiene que la mayor parte de los inmuebles de Itálica se conserva en su integridad. Tras la visita de evaluación, la candidatura entra ahora en una fase de decisión dentro del proceso para optar al reconocimiento de Patrimonio Mundial.

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