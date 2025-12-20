‘La Voz 2025’ elige a su ganadora con una final repleta de artistas invitados: Pablo Alborán, Melody, Ana Torroja, Beret y muchos más

Ana Torroja con la ganadora de 'La Voz 2025', Antía (Atresmedia)

La Voz ha dado por finalizada su duodécima edición al entregarle la victoria a Antía, con lo que Pablo López ha conseguido un cuarto primer puesto para su equipo. El programa de Antena 3 lideró la noche durante su gala final y cosechó un 14,9% de cuota de pantalla con 1.124.000 espectadores.

Eran cuatro los finalistas que optaban al premio del talent show, aunque Mika, uno de los coaches, no ha conseguido que ninguno de los participantes de su equipo llegase a ese último punto del concurso. En el caso de Sebastián Yatra, tenía hasta dos finalistas, Oihan y Kimi Touw, mientras que Malú jugaba apostaba por Audrey y Pablo López por Antía, que es quien finalmente ganó.

A diferencia de otros concursos de canto televisivos, en La Voz los coaches son muy importantes, a veces tanto o incluso más que los propios concursantes que defienden sus canciones y se dan a conocer. Es por ello que se valora su capacidad para encontrar el talento, una tarea en la que López parece un experto, ya que de sus compañeros de esta edición es ya el que más victorias suma.

Malú igualaba al malagueño con tres victorias antes de la llegada del premio de Antía. Por su parte, Sebastián Yatra tenía dos victorias, de la misma manera que Mika, aunque sus galardones fueron en la edición francesa. En el caso de Pablo López, el cantante obtuvo su primera victoria con Andrés Martín en 2019 durante la primera temporada que se emitió en Antena 3, posteriormente lo consiguió también con Helena Bianco en La Voz Senior y Pol Calvo en La Voz Kids.

Los invitados de la final de ‘La Voz’

La gala, que estuvo cargada de música y grandes voces, la abrió Laura Pausini para cantar Mi historia entre tus dedos, justo antes de que Malú y Pablo López saliesen a cantar junto a los cuatro finalistas. Después, hubo toda una retahíla de invitados de primer nivel que se fueron intercalando: Pablo Alborán, Sergio Dalma, Edurne, Ana Torroja, David Bustamante, Beret, Melody, Pastora Soler o Blanca Paloma.

Todos los finalistas tuvieron la oportunidad de cantar junto a un gran cantante consagrado de la música española. La ganadora pudo hacerlo con Ana Torroja, con quien interpretó Se ha acabado el show. Beret, Bustamante y Sergio Dalma acompañaron a los otros tres finalistas que rozaron la victoria.

Pablo López y Antía, ganadora de 'La Voz 2025' (Atresmedia)

La ganadora de ‘La Voz 2025′

Antía, la ganadora, es una joven gallega que estudia arquitectura que consiguió hacerse con su plaza en el talent durante las Audiciones a Ciegas gracias a su actuación de Confieso, con la que entró en el equipo de Sebastián Yatra. No obstante, Pablo López la robó en la segunda noche de Asaltos, sin esperarse quizás que la ganadora estaba entrando en su equipo.

La gallega se hizo con la mayor parte de los votos del público con su paso por el programa y su actuación final de Complicidad, la mítica canción de Vanesa Martín. La votación se contabilizó durante toda la semana y los fans del formato pudieron hacerla ganadora a través de llamadas, SMS e incluso votos gratuitos por la web.