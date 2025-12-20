España

‘La Voz 2025’ elige a su ganadora con una final repleta de artistas invitados: Pablo Alborán, Melody, Ana Torroja, Beret y muchos más

Pablo López se hizo con su cuarta victoria en el concurso tras una final en la que Sebastián Yatra tenía dos finalistas y Mika ninguno

Guardar
Ana Torroja con la ganadora
Ana Torroja con la ganadora de 'La Voz 2025', Antía (Atresmedia)

La Voz ha dado por finalizada su duodécima edición al entregarle la victoria a Antía, con lo que Pablo López ha conseguido un cuarto primer puesto para su equipo. El programa de Antena 3 lideró la noche durante su gala final y cosechó un 14,9% de cuota de pantalla con 1.124.000 espectadores.

Eran cuatro los finalistas que optaban al premio del talent show, aunque Mika, uno de los coaches, no ha conseguido que ninguno de los participantes de su equipo llegase a ese último punto del concurso. En el caso de Sebastián Yatra, tenía hasta dos finalistas, Oihan y Kimi Touw, mientras que Malú jugaba apostaba por Audrey y Pablo López por Antía, que es quien finalmente ganó.

A diferencia de otros concursos de canto televisivos, en La Voz los coaches son muy importantes, a veces tanto o incluso más que los propios concursantes que defienden sus canciones y se dan a conocer. Es por ello que se valora su capacidad para encontrar el talento, una tarea en la que López parece un experto, ya que de sus compañeros de esta edición es ya el que más victorias suma.

El consejo de los coaches de ‘La Voz’ en ‘El Hormiguero’ para los artistas emergentes: “Cantar sin pensar en las consecuencias”

Malú igualaba al malagueño con tres victorias antes de la llegada del premio de Antía. Por su parte, Sebastián Yatra tenía dos victorias, de la misma manera que Mika, aunque sus galardones fueron en la edición francesa. En el caso de Pablo López, el cantante obtuvo su primera victoria con Andrés Martín en 2019 durante la primera temporada que se emitió en Antena 3, posteriormente lo consiguió también con Helena Bianco en La Voz Senior y Pol Calvo en La Voz Kids.

Los invitados de la final de ‘La Voz’

La gala, que estuvo cargada de música y grandes voces, la abrió Laura Pausini para cantar Mi historia entre tus dedos, justo antes de que Malú y Pablo López saliesen a cantar junto a los cuatro finalistas. Después, hubo toda una retahíla de invitados de primer nivel que se fueron intercalando: Pablo Alborán, Sergio Dalma, Edurne, Ana Torroja, David Bustamante, Beret, Melody, Pastora Soler o Blanca Paloma.

Todos los finalistas tuvieron la oportunidad de cantar junto a un gran cantante consagrado de la música española. La ganadora pudo hacerlo con Ana Torroja, con quien interpretó Se ha acabado el show. Beret, Bustamante y Sergio Dalma acompañaron a los otros tres finalistas que rozaron la victoria.

Pablo López y Antía, ganadora
Pablo López y Antía, ganadora de 'La Voz 2025' (Atresmedia)

La ganadora de ‘La Voz 2025′

Antía, la ganadora, es una joven gallega que estudia arquitectura que consiguió hacerse con su plaza en el talent durante las Audiciones a Ciegas gracias a su actuación de Confieso, con la que entró en el equipo de Sebastián Yatra. No obstante, Pablo López la robó en la segunda noche de Asaltos, sin esperarse quizás que la ganadora estaba entrando en su equipo.

La gallega se hizo con la mayor parte de los votos del público con su paso por el programa y su actuación final de Complicidad, la mítica canción de Vanesa Martín. La votación se contabilizó durante toda la semana y los fans del formato pudieron hacerla ganadora a través de llamadas, SMS e incluso votos gratuitos por la web.

Temas Relacionados

La VozLa Voz EspañaSebastián YatraPablo LópezMalúMikaAntena 3MelodyAtresmediaTelevisión EspañaAna TorrojaPablo AlboránEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

Toni González, ha anunciado que mantendrá su labor al frente del ayuntamiento tras haber renunciado a la militancia del PSOE

El alcalde de Almussafes asegura

Así pasará Isabel Preysler la Nochebuena: del plato estrella del padre de Fernando Verdasco a la tradicional misa de Tamara Falcó

La ‘reina de los corazones’ ha detallado que pasará la Navidad junto a su familia en su gran mansión

Así pasará Isabel Preysler la

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

El hombre también ha sido inhabilitado durante cinco años para ejercer cualquier profesión en los ámbitos educativo, docente, deportivo y de tiempo libre

“¿Qué hace un ‘travelo’ en

Incendios e inundaciones cada vez más extremos: España ha experimentado en 2025 la necesidad de un pacto climático para luchar contra estos eventos

El Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentado por el Gobierno esta semana, establece algunas propuestas para prevenir y mitigar los efectos de estas amenazas

Incendios e inundaciones cada vez

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Almussafes asegura

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”