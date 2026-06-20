Georgina Rodríguez y su hermana Ivana se embolsan 120.000 euros tras una victoria judicial contra su hermanastra: la difamación por las cenizas de su padre

Las hermanas Ivana y Georgina Rodríguez (Instagram)

Georgina Rodríguez e Ivana Rodríguez han logrado una victoria judicial después de que una jueza de Gijón concluyera que las declaraciones televisivas de su hermanastra Patricia Rodríguez vulneraron su derecho al honor y a la intimidad, según recoge El Debate. Una resolución que además fija una indemnización total de 120.000 euros y ordena cesar la difusión de ese contenido.

La titular de la Sección Civil Plaza número 12 de Gijón, Marta Baragaño, ha condenado a Atresmedia a pagar 40.000 euros a Ivana Rodríguez y 80.000 euros a Georgina Rodríguez por daño moral, según la resolución a la que ha tenido acceso El Debate. La sentencia parte de una entrevista emitida por Atresmedia el 17 de enero de 2023, en la que Patricia Rodríguez González, hermana por parte de padre de las demandantes, habló de asuntos familiares y personales vinculados a ambas.

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Georgina e Ivana han estado representadas en este procedimiento por el despacho AVERUM Abogados. Patricia afirmó en televisión que sus hermanas no le habían entregado las cenizas de su padre, fallecido unos tres años antes, y que tampoco le prestaban ayuda económica pese a su situación de precariedad y la de sus hijos.

Patricia Rodríguez, hermana de Georgina (Mediaset España)

Las declaraciones de la hermanastra de Georgina Rodríguez

El fallo recogido por el citado medio reproduce varias de las frases pronunciadas en esa entrevista: “Ellas no quieren saber nada, ni me quieren ayudar, ni nada”, “yo no sé si se avergüenzan de mí o no lo entiendo” y “que me digan por qué no significo nada para ellas”. A juicio de la magistrada, esas manifestaciones supusieron una intromisión ilegítima en la intimidad personal de Ivana y en el honor y la intimidad personal de Georgina.

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La jueza ha declarado que Patricia Rodríguez y Atresmedia cometieron esa vulneración de derechos y les ha ordenado el cese de la conducta consistente en publicar información de carácter íntimo de las demandantes, ya que no es la primera vez que tienen un problema legal de este estilo. La resolución también les impone que se abstengan en lo sucesivo de realizar actos semejantes que supongan nuevas vulneraciones del honor y la intimidad.

En un segundo bloque de la sentencia citado por el medio, la condena económica recae sobre Atresmedia, que deberá asumir el pago íntegro de la compensación por daño moral con una cuantía total que asciende a 120.000 euros. Mario Bonacho, abogado de Georgina, ha explicado al diario que la prioridad de sus clientas no era agravar la situación de su hermanastra, sino impedir que volviera a exponer públicamente aspectos de su vida privada.

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Georgina Rodríguez viendo jugar a Cristiano Ronaldo durante la Eurocopa 2024 (Instagram)

La relación de Georgina Rodríguez con su hermanastra

“Nuestras clientes querían en primer lugar que Patricia no volviese a comparecer en ningún programa televisivo a exponer aspectos de su vida privada, habiendo sido condenada a no poder regresar a ningún programa televisivo con el fin de exponer tales aspectos”, ha comentado Bonacho. De hecho, las hermanas no querían empeorar la situación de su hermanastra, según Marisa Herrero-Tejedor, letrada de la modelo.

La abogada ha precisado a El Debate que no se reclamó indemnización alguna contra Patricia Rodríguez para evitar un perjuicio económico directo sobre ella: “El hecho de no pedir indemnización alguna a Patricia obedece a que nuestras clientes no querían causar ningún tipo de impacto negativo en su economía, y simplemente perseguían una Sentencia que reconociese que no pudiera volver a exponer circunstancias relativas a su pasado”.

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Esta no es la primera batalla legal de las hermanastras. En 2024 fueron Ivana y Georgina Rodríguez quienes perdieron ante Patricia al demandarla por otras declaraciones que hizo, esta vez en Mediaset a través de Sálvame y Socialité. En aquella ocasión, según El Confidencial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozuelo de Alarcón decidió que primaba el interés público en torno a la figura de la mujer de Cristiano Ronaldo.