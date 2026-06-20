Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Previa Previa Paises Bajos vs Suecia

Este sábado 20 de junio, el Mundial 2026 ofrece varios encuentros llamados a ser de lo más entretenido de la jornada. Tras los encuentros disputados durante la pasada madrugada, el día de hoy cuenta con otros dos partidos. Por el momento, los partidos jugados han supuesto la clasificación de Brasil y Estados Unidos en sus grupos, con dos victorias cada uno, y la eliminación matemática de Haiti y Turquía. Esta tarde, el grupo E y F iniciarán su segunda jornada.

A partir de las 19:00, hora peninsular, se podrá ver el encuentro entre Países Bajos y Suecia de forma gratuita en La 1 y RTVE Play. Este partido, al igual que todo el Mundial, también está disponible en DAZN. A las 22:00, Alemania se enfrenta a Costa de Marfil. En este caso, en España solo podrá verse en la plataforma de pago. Ambos partidos pueden concluir con un clasificado matemático. No obstante, si bien Alemania y Países Bajos son favoritos, tienen en frente a dos rivales duros y que pueden dar una sorpresa.

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Tras estos dos partidos, durante la madrugada de la noche del sábado a la mañana del domingo, se juegan otros dos partidos, el Ecuador contra Curazao (02:00) y el Túnez contra Japón (06:00), completando la segunda jornada de los grupos E y F. Ya el domingo por la tarde, a partir de las 18:00 y también en La 1, España afronta su partido clave contra Arabia Saudí para acercar la clasificación y disipar las dudas creadas con el 0-0 ante Cabo Verde.

Previa de los partidos

Países Bajos y Suecia afrontan un duelo decisivo en Houston, con mucho en juego en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección neerlandesa ha llegado al encuentro tras cosechar un empate ante Japón, resultado que ha dejado interrogantes sobre el equilibrio defensivo y ofensivo planteado por Ronald Koeman. Por su parte, Suecia ha impresionado en su debut, logrando una contundente victoria por 5-1 ante Túnez, lo que ha elevado las expectativas sobre el rendimiento de sus atacantes, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

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El enfrentamiento en territorio texano representa algo más que la lucha por los tres puntos. Los neerlandeses, que mantienen una racha invicta de 13 partidos en Mundiales, buscan afianzar su candidatura a liderar el grupo. Suecia, motivada por el recuerdo de su único triunfo en los dos primeros partidos de un Mundial en 1958, aspira a consolidar su buen momento y avanzar a la siguiente fase.

El segundo partido de Alemania en el Grupo E del Mundial 2026 plantea un reto mucho mayor que el debut, donde goleó a Curazao. Ahora el equipo dirigido por Julian Nagelsmann se enfrenta a Costa de Marfil, una selección que también ha comenzado el torneo con victoria y que tiene la capacidad de exigir a los germanos en todas las líneas. La atención se centra en figuras como Jamal Musiala. Por parte africana, la disponibilidad de Elye Wahi refuerza un ataque capaz de aprovechar cualquier espacio. El resultado servirá para calibrar la solidez real de la Mannschaft ante un adversario de mayor envergadura.

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