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Se ha encontrado en París un manuscrito inédito de Mozart: 20 minutos de música que se escuchará por primera vez y supone “un enorme descubrimiento”

Se ha confirmado esta excepcional noticia que supone hallazgo de primera categoría

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Mozart
Mozart

La Biblioteca Nacional de Francia ha anunciado el hallazgo en París de un manuscrito autógrafo inédito de Mozart con siete piezas para arpa y flauta nunca escuchadas hasta ahora, un cuaderno que aporta además información sobre la última estancia parisina del compositor en 1778 y sobre su actividad como profesor.

Las siete piezas inéditas suman unos 20 minutos de música y serán interpretadas por primera vez el domingo, coincidiendo con la Fiesta de la Música en Francia, por la Orquesta Filarmónica de Radio France, según el anuncio de la institución francesa.

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El cuaderno de composición de Wolfgang Amadeus Mozart fue localizado por un conservador de la BnF en un paquete de una veintena de manuscritos anónimos. La institución ha comunicado a AFP, que se trata de un descubrimiento que los especialistas consideran de primer orden.

Mozart no sería Mozart sin estos tres objetos
Partituras que corresponden a Mozart (Karsten Moran)

Gilles Pécout, director de la BnF, ha definido la aparición del documento como un “descubrimiento mayor reconocido por los especialistas”. Pécout ha sostenido que la pieza ilumina la figura del “joven profesor Mozart” y documenta su última estancia en París.

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Qué contiene el manuscrito inédito de Mozart

El cuaderno reúne una docena de lecciones de composición del músico austríaco. Mozart impartió esas clases a diario entre mayo y julio de 1778 a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y arpista de gran nivel.

El hallazgo lo firmó François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF, que encontró el manuscrito el 2 de febrero mientras examinaba documentos anónimos que quería estudiar antes de jubilarse: “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”.

La primera pista estuvo en la propia grafía. Goy detectó rasgos que consideró característicos, entre ellos claves de sol “bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” y una clave de fa trazada en sentido inverso al uso francés.

Mozart y Salieri
Una imagen que representaría a Mozart tocando el piano

La atribución ganó consistencia al comparar el manuscrito con otros autógrafos digitalizados. El papel era francés y el cuaderno llevaba los mismos sellos que una copia francesa del Concierto para flauta y arpa de Mozart encargada por el duque de Guînes.

El documento fue sometido a peritaje y su atribución quedó validada a finales de abril por la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, la ciudad natal del compositor. Ese refrendo cerró el proceso de identificación del manuscrito.

44 páginas y 20 minutos de música inédita

Sus 44 páginas incluyen también siete piezas para flauta y arpa, la última inacabada, que Goy ha presentado como un conjunto muy bien conservado. La BnF ha explicado, según RFI, que todas parten de una idea propuesta por Mozart y que en ellas se mezclan “las manos del maestro y de la alumna” en proporciones variables.

La interpretación de esta pieza grandiosa del final de la vida de Wolfgang Amadeo Mozart por la Orquesta Sinfónica y Gran Coro del Collegium Musicum de Berlín

El método de trabajo queda visible en la escritura del cuaderno. Goy ha detallado que en ocasiones Mozart redactaba la parte del arpa y pedía a su alumna que escribiera la de flauta, y después intercambiaban los papeles.

La primera audición pública llegará el domingo en la Maison de la radio et de la musique de París, donde dos músicos de la Orquesta Filarmónica de Radio France, la flautista Mathilde Caldérini y el arpista Nicolas Tulliez, ya han ensayado discretamente unas partituras que nunca habían sido escuchadas.

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