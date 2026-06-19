La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

El buque cisterna de GNL Pearl LNG, junto a las instalaciones de almacenamiento de gas en el puerto de Bilbao, a 27 de marzo de 2026. (Reuters/Vincent West)

La guerra en Oriente Medio provocó una escalada abrupta de los precios del combustible que, tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán el pasado miércoles, ha recuperado los precios preguerra. Durante estos tres meses en los que el Estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado o con el tráfico marítimo ralentizado, distintos sectores europeos alertaron de la falta de combustible para sectores clave, como la agricultura y ganadería, el sector servicios -junto con el transporte- y la aviación turística.

Ante esta situación, Bruselas planteó la reapertura del comercio de carburantes con Rusia, con quien terminó sus relaciones comerciales como medida de presión tras el inicio de la guerra de Ucrania, el pasado 24 de febrero de 2022. Este planteo ha sido rechazado desde la oficina del comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen.

PUBLICIDAD

“La prohibición impide a las empresas comercializar o vender Gas Natural Licuado (GNL) ruso a terceros países, ya que no es relevante si dicho GNL está destinado a la UE o no”, han señalado en una carta a la que ha tenido acceso Reuters y que iba dirigida a Poten and Partners, una empresa de corretaje marítimo y asesoría en materia de GNL.

Poten and Partners no es la única compañía que ha dirigido sus dudas sobre el comercio con Moscú. Aunque la Unión votó a favor de dejar de importar gas ruso para 2027 como respuesta a la guerra del Kremlin contra Ucrania, varias empresas con sede en el bloque comunitario europeo que tienen contratos a largo plazo para el GNL ruso han señalado que esas normas, junto con otras sanciones contra el país presidido por Vladimir Putin, no dejaban claro si las compañías podrían derivar esos cargamentos hacia compradores fuera de la UE.

PUBLICIDAD

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

La carta del comisario de Energía de la UE deja clara la respuesta: “La transferencia de GNL ruso por parte de operadores de la Unión, independientemente del destino final, está prohibida en el contexto de la prohibición del GNL”. Esta situación pone en jaque a empresas energética de la Unión que tienen contratos a largo plazo con Moscú, como la española Naturgy, la francesa TotalEnergies y la alemana SEFE, que esperan importar este año más GNL ruso que el año pasado, cuando Europa importó 14,94 millones de toneladas métricas del proyecto Yamal LNG, situado en el Ártico occidental de Rusia.

Las empresas responden a la carta de Bruselas

La reacción de las empresas energéticas a la carta de la Unión no se ha hecho esperar. Desde TotalEnergies, que posee una participación del 20% en Yamal, comunicaron que, de prohibirse la comercialización del gas ruso fuera de la UE, se plantearía vender su participación. Patrick Pouyanné, director general de la compañía, señaló a principios de junio que necesitaba respuestas de las autoridades comunitarias ya que él había recibido asesoramiento jurídico contradictorio.

PUBLICIDAD

Por su parte, la española Naturgy advirtió en su informe anual de 2025 que la prohibición de importación afectaría a 10.950 millones de euros en compromisos de compra de gas ruso. Además, el consejero delegado, Manuel García Cobaleda, señaló en febrero que las sanciones de la UE estaban diseñadas para permitir a las empresas invocar la “fuerza mayor”, lo que las exime de la obligación de cumplir con sus contratos de compra.