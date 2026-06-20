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Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

El primer equipo del jugador de la selección española fue Las Rozas CF. ‘Infobae’ habla con Julio Rodríguez, su director deportivo, para recordar sus primeros pasos en este deporte

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El jugador de la selección española Marcos Llorente (Reuters/Brett Davis)
El jugador de la selección española Marcos Llorente (Reuters/Brett Davis)

Desde muy pequeño, Marcos Llorente ya estaba dando patadas a un balón. Era imposible no hacerlo dada su familia, con un padre que fue jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid. También su abuelo y su tío militaron en el club blanco. Con ese corazón dividido entre el blanco y el rojiblanco, se crió Llorente. Los dos equipos serían después parte de su historia. Una historia que ahora traspasa los clubes y solo entiende de un color: el rojo; y de una nación: España. Con Luis de la Fuente, Marcos Llorente ha vuelto a la selección, que ahora afronta el Mundial 2026. Una historia marcada por el éxito que comenzó en un humilde equipo de Madrid: Las Rozas CF.

Hacía tiempo que Marcos Llorente había salido de la rueda de la selección española. No estuvo en la Eurocopa de 2024 y tampoco en los partidos posteriores de la Nations League. Sin embargo, eso cambió hace unos meses. El pasado mes de octubre, en el contexto de la segunda ventana de la fase de clasificación para el Mundial 2026 (que actualmente se está disputando), el jugador del Atlético de Madrid recibió la llamada de Luis de la Fuente para sumarse a las filas de La Roja. Su rendimiento con el club rojiblanco tuvo su recompensa. Llorente no lo pensó dos veces.

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Poco a poco, el futbolista fue ganándose la confianza del seleccionador. Aprovechó todas las oportunidades que le brindó. El último duelo antes del gran debut mundialista, donde Luis de la Fuente alineó al equipo de gala, fue prueba de que Llorente se había ganado el puesto, ya que ocupó el lateral. Las sospechas se confirmaron en el duelo ante Cabo Verde, donde también estuvo en el once inicial.

La carrera de Llorente se encuentra actualmente en uno de sus puntos más álgidos. Sin embargo, sus primeros pasos fueron alejados de los grandes clubes y focos. Su primer equipo fue Las Rozas CF. Infobae se ha puesto en contacto con el club para conocer de primera mano el equipo en el que comenzó Marcos Llorente. Julio Rodríguez, director deportivo del club, asegura que Llorente solo estuvo un año en el equipo, pero fue suficiente para “despertar la llama del fútbol”. Visto su potencial ya desde tan pequeño, era complicado que no diera rápidamente el salto a algunos de los grandes equipos españoles y, concretamente, madrileños.

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Marcos Llorente exponiéndose a la luz infrarroja en una publicación en sus redes sociales (@marcosllorente)
Marcos Llorente exponiéndose a la luz infrarroja en una publicación en sus redes sociales. (@marcosllorente)

“Es un enfermo del fútbol”

“Yo he seguido siempre su progresión. Cuando ya estaba en el Real Madrid, era un mediocentro distinto al resto y sobre todo por su mentalidad, su perseverancia, su constancia, ese no querer parar”, detalla. Y recuerda que en el club blanco pasó por todas las categorías inferiores, donde “despuntaba en el centro del campo y de seis posicional y tenía muy buena distribución de balón”.

Marcada por el éxito, su carrera siempre ha ido en dirección ascendente. Desde las categorías inferiores del Real Madrid hasta el Castilla y después el primer equipo. Ahora, triunfa con el Atlético de Madrid, donde el Cholo le fue retrasando posiciones y, tras el centro del campo o el extremo, ahora se ha asentado en el lateral derecho, aunque el técnico argentino no duda en modificar su posición cuando las exigencias deportivas lo requieren. “Es un enfermo del fútbol y un profesional brutal”.

Sobre su capacidad de adaptación en distintas zonas del campo, detalla: “Es un jugador muy versátil. Es un chico que entiende bien el juego, que entiende bien cada situación. De mediocentro, en categorías inferiores del Madrid, yo le he visto jugar muchísimo de seis posicional, entendiendo el juego y distribuyendo. Pero le pones de lateral derecho y te llega de extremo, te llega de lateral. Le pones de central, seguramente te llegue a cortar todo. Me faltaría verle de delantero, pero ya hemos visto ahí en Anfield que también marca goles”. Una condición que precisamente a Luis de la Fuente le encanta.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Llorente se encuentra ahora en uno de los momentos más dulces de su carrera. Compitiendo por todo con su club (Copa del Rey, Liga y Champions) y convocado con la selección española, con quien actualmente está compitiendo por el Mundial 2026. En este sentido, Julio considera: “Para mí es un jugador clave, por toda la energía que te da en el equipo y por todas las zonas que te cubre. Cuando lo pones, yo creo que ya no lo quitas, como le pasó al Cholo y creo que en la selección va a pasar algo parecido”.

En Las Rozas CF, cuando ven que un jugador como Marcos Llorente, que ha llegado a lo más alto del fútbol, y que, además, ha pasado por su club, solo pueden sentir orgullo. “Además es vecino de Las Rozas, porque su familia es de aquí. Es un ejemplo para todos los niños que están jugando ahora en el club”, añade. Marcos Llorente ya es “una leyenda del Atlético de Madrid”, afirma el director deportivo. Ahora está buscando ser también una leyenda con la selección española. Conseguir la segunda estrella en el Mundial 2026 es un gran paso para lograrlo. “Yo todavía me acuerdo de todos los jugadores de España en 2010″, concluye Julio Rodríguez.

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