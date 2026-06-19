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Si te gustó ‘Tienes un mail’ o ‘Algo para recordar’ no puedes perderte la nueva apuesta romántica de Netflix: “Una auténtica delicia de principio a fin”

La plataforma estrena este viernes una comedia romántica protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson

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(Cr. Diyah Pera/Netflix © 2026)
(Cr. Diyah Pera/Netflix © 2026)

Corría 1998 cuando Nora Ephron coescribió y dirigió Tienes un e-mail, la película protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan donde ella, una librera, independiente, y él, el propietario de una gran cadena de librerías, mantenían una relación epistolar a través de correo electrónico sin saber que quién se escondía realmente al otro lado de la pantalla era su mayor enemigo. Cinco años antes, la propia Ephron había triunfado con Algo para recordar (Sleepless in Seattle), otro clásico romántico protagonizado por los mismos actores en el que dos desconocidos desarrollaban una conexión especial gracias a un programa de radio.

Casi tres décadas después no han vuelto ni Nora Ephron, ni Tom Hanks, ni Meg Ryan. Lo que sí ha regresado es una comedia romántica construida sobre una premisa similar: dos personas que crean un vínculo profundo antes incluso de conocerse. Netflix ha estrenado este viernes Mensajes de voz para Isabelle (Voicemails for Isabelle), una película protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson que sustituye los correos electrónicos y las ondas radiofónicas por los mensajes de voz.

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La historia sigue a Jill (Deutch), una joven aspirante a pastelera que intenta sobrellevar la muerte de su hermana pequeña Isabelle (Ciara Bravo). Como parte de su proceso de duelo, continúa llamando al antiguo número de teléfono para dejarle mensajes. Lo que desconoce es que ese número ya ha sido reasignado y que, al otro lado de la línea, hay alguien escuchándola: Wes (Robinson).

Lo que dicen los primeros que la han visto

Las primeras críticas de Mensajes de voz para Isabelle son mayoritariamente positivas. En Rotten Tomatoes, la película ha debutado con un 73% de valoraciones favorables por parte de la crítica especializada.

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(Crédito: Diyah Pera/Netflix © 2026)
(Crédito: Diyah Pera/Netflix © 2026)

Uno de los aspectos más elogiados es la química entre Zoey Deutch y Nick Robinson. Al Alexander, de Movies Thru the Spectrum, reconoce que estuvo cerca de no conectar con la película, pero terminó rindiéndose ante “la chispeante química generada por Zoey Deutch y Nick Robinson”. En una línea similar, Tina Kakadelis, de Beyond the Cinerama Dome, llega a afirmar que “si Voicemails for Isabelle marca el inicio de un renacimiento de las comedias románticas, estamos en buenas manos“.

Otros críticos destacan especialmente su carga emocional. Matt Hambidge, de FandomWire, considera que quienes se abran a su mensaje “pueden acabar gratamente sorprendidos por las emociones que logra despertar”, mientras que Connor Petrey, de Pop Culture Leftovers, asegura que la película “hará reír, llorar y reflexionar sobre todas las formas del amor y el afecto”.

(Crédito: Diyah Pera/Netflix © 2026)
(Crédito: Diyah Pera/Netflix © 2026)

Entre el público, el recibimiento está siendo mucho más cálido. En la misma plataforma, un usuario la define como “una actuación genuina y encantadora” con una química “natural y palpable”, mientras que otro asegura que se trata de “una película preciosa” y un auténtico feel good movie. Tampoco faltan quienes la describen como “un drama lacrimógeno de principio a fin, lleno de corazón e ingenio” o incluso como “la mejor película de Netflix en mucho tiempo”.

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