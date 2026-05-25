La ciudad española que conquista a los mayores de 60 años está en Castellón: playas idílicas, un castillo medieval fascinante y murallas impresionantes

Castillo de Peñíscola, Castellón, España (Shutterstock España)

El turismo de costa es, sin duda, el que más triunfa en España durante los meses de verano. La playa, el paseo marítimo y las terrazas son tres de los principales motivos de peso para que ciertos destinos triunfen. Si a esto se le suma un castillo medieval impresionante y una buena gastronomía, el resultado es uno de los enclaves más atractivos del Mediterráneo español.

Este destino es ideal para todo tipo de público, pero es especialmente interesante para aquellas personas que superan los 60 años. La combinación de tranquilidad, buen clima durante gran parte del año y una amplia oferta de servicios lo convierten en una opción muy valorada por este perfil.

PUBLICIDAD

Se trata de Peñíscola, que cuenta con 8.774 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, esta cifra aumenta en temporada de verano. A pesar de ello, continúa siendo un destino tranquilo.

El castillo de Peñíscola, una de las fortalezas más singulares de España

El gran símbolo de Peñíscola es su castillo, una imponente fortaleza situada en la parte más alta del peñón que domina la localidad. Construido por los caballeros templarios entre 1294 y 1307 sobre los restos de una antigua alcazaba árabe, está considerado uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura templaria en el Mediterráneo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su interés va mucho más allá de su aspecto militar. A comienzos del siglo XV, el castillo se convirtió en la residencia de Benedicto XIII, conocido popularmente como el Papa Luna. Durante años ejerció desde Peñíscola como pontífice, transformando la fortaleza en palacio y biblioteca pontificia. De hecho, el castillo llegó a ser una de las tres sedes pontificias de la época junto con Roma y Aviñón, un hecho que pocos monumentos en Europa pueden presumir de haber vivido.

Un paseo por las murallas con vistas al Mediterráneo

Tan interesantes como el castillo son las murallas que rodean el casco histórico de Peñíscola, un conjunto defensivo que permite entender la importancia estratégica que tuvo la ciudad a lo largo de los siglos.

PUBLICIDAD

Esta construcción es uno de los mayores atractivos de Castellón gracias a su excelente estado de conservación y rico patrimonio

Aunque su origen es medieval, gran parte de la fortificación fue reforzada en el siglo XVI por orden de Felipe II, quien encargó las obras al ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli. El resultado es un sistema defensivo adaptado a la artillería de la época y considerado una de las obras renacentistas más destacadas del litoral mediterráneo español.

Entre sus elementos más llamativos destaca el Portal Fosc, también conocido como Portal de Felipe II, una de las principales puertas de acceso al recinto amurallado. También merece especial atención el Portal de San Pere, mandado construir por el Papa Luna en 1414, cuando el mar llegaba prácticamente hasta sus pies y permitía la entrada directa de embarcaciones a la ciudad.

PUBLICIDAD

Las playas de Peñíscola, un atractivo natural

Las playas de Peñíscola son uno de sus grandes atractivos turísticos gracias a su arena fina, aguas limpias y fácil acceso desde el casco urbano. Destacan por su ambiente tranquilo, ideal para pasear o descansar, y por ofrecer todos los servicios necesarios para disfrutar del Mediterráneo con comodidad.

La gastronomía, otro de los alicientes

La gastronomía de Peñíscola destaca por su fuerte tradición marinera y el uso de productos frescos del Mediterráneo. Arroces, pescados y mariscos son protagonistas en la mayoría de sus restaurantes, donde también abundan recetas locales con siglos de historia. Todo ello se completa con una cocina sencilla, pero llena de sabor, que refleja la esencia del litoral castellonense.

PUBLICIDAD