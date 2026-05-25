El ‘youtuber’ AuronPlay opina sobre los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y no da crédito a lo que vio: “No había visto nada igual desde Michael Jackson”

Imagen de Bad Bunny durante uno de sus conciertos en Barcelona, junto a una fotografía de Auronplay. (Montaje realizado por Infobae)

Más de medio millón de personas asistirán a los doce conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny va a dar en España. Sin embargo, en las redes sociales han circulado muchos vídeos e imágenes de todos los invitados VIP que han presenciado de cerca la música del cantante tras su paso por Barcelona: desde futbolistas como Lamine Yamal o Robert Lewandowski a actrices del caché de Úrsula Corberó y Priscila Delgado.

Los youtubers también han tenido cabida en esta fiesta del DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour. A las imágenes de Ibai en la zona de la casita hay que sumarle ahora la figura de AuronPlay, figura mítica de la plataforma que, además de dejarse ver en el Estadi Olímpic Lluís Companys con una curiosa peluca, ha compartido en su canal las impresiones que tuvo durante el concierto, sin dejar de mostrar su asombro por el efecto que el conejo malo produjo en algunos de sus fans.

PUBLICIDAD

“Yo algo así no lo veía desde, yo qué sé, los Backstreet Boys, desde Michael Jackson”, ha comentado en uno de sus directos. “Pero ¿qué locura es esta, amigos? Que la gente lloraba. Había más gente llorando que bailando. Y que era muy loco, pero de verdad, o sea, desmayos. No paraban de sacar chicas en brazos, que se las llevaban como a una ambulancia: de la emoción perdían el conocimiento, se les paraba el corazón, coño“, ha descrito en su habitual tono humorístico. “Qué barbaridad, muy loco, amigos, muy loco. Este tío estaba cantando y mientras había veinte desmayos”, ha continuado. “No era por calor, era porque se habían emocionado mucho y les daban taquicardia. Qué barbaridad”.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

La opinión de AuronPlay sobre el concierto de Bad Bunny

Además de comentar este fenómeno, el youtuber también ha compartido su opinión sobre el show que vivió. “Para gustos, colores”, empieza diciendo en el directo, “pero qué pedazo de show. Qué increíble, amigos, este tío no hace conciertos, este tío literalmente transforma un estadio en una fiesta, en una celebración. Muy bien, la verdad, y te lo dice una persona que... no soy fan a muerte. Me gustan algunas canciones, pero hay muchas otras que no conozco”. A pesar de eso, y de que en el concierto sonaron muchos temas que no conocía, AuronPlay ha subrayado que “igualmente te lo pasas bien”. Es una fiesta".

PUBLICIDAD

Tras su paso por Barcelona, Bad Bunny recalará ahora en Madrid para ofrecer diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital. La ciudad ya se ha preparado para recibir al artista puertorriqueño, que tendrá sus shows los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15, coincidiendo con otros grandes eventos como la Feria del Libro y la visita del papa León XIV. Por eso, las autoridades han querido planificar bien la asistencia de miles de personas al recinto deportivo, recomendando el uso de transporte público y estableciendo zonas específicas tanto para los coches como para los taxis y otros vehículos de transporte.