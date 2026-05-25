Cómo hacer pimientos rellenos de pollo y verduras: una receta sencilla y versátil con ingredientes al alcance de la mano

Pimientos rellenos: pollo y verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pimientos rellenos de pollo y verduras se han convertido en una de las recetas más buscadas para quienes desean disfrutar de un plato equilibrado y fácil de preparar. Esta propuesta combina la jugosidad del pollo con el sabor fresco de la verdura salteada, todo ello presentado dentro de pimientos tiernos.

Además de ser una opción versátil para cualquier época del año, destaca por su sencillez y por adaptarse fácilmente a distintos gustos y estilos de alimentación. En esta nueva receta, el protagonismo recae en ingredientes cotidianos que, bien combinados, logran un resultado lleno de sabor y textura.

PUBLICIDAD

Receta de pimientos rellenos de pollo y verduras

Los pimientos rellenos de pollo y verduras consisten en pimientos asados y vaciados, que se rellenan con un sofrito de pollo picado y una mezcla de verduras variadas. Se pueden gratinar o cocinar al horno para lograr una textura jugosa y un acabado dorado.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

4 pimientos rojos grandes

300 g de pechuga de pollo

1 cebolla

1 zanahoria

1 calabacín pequeño

1/2 berenjena

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

60 g de guisantes (pueden ser congelados)

1 cucharadita de tomillo seco

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

50 g de queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer pimientos rellenos de pollo y verduras, paso a paso

Lava los pimientos, corta la parte superior y vacía las semillas con cuidado.

Coloca los pimientos en una bandeja de horno con un poco de aceite. Ásalos a 180 °C durante 15 minutos para que se ablanden ligeramente.

Mientras, pica la cebolla, los ajos, la zanahoria, el calabacín y la berenjena en trozos pequeños.

Sofríe la cebolla y los ajos con aceite en una sartén hasta que estén transparentes .

Añade la zanahoria, el calabacín, la berenjena y los guisantes. Cocina siete minutos removiendo para que no se pegue.

Incorpora el pollo picado en trozos pequeños o desmenuzado. Salpimienta y añade el tomillo.

Cuando el pollo esté sellado, agrega los tomates pelados y picados. Cocina todo junto diez minutos hasta que la mezcla esté jugosa.

Rellena los pimientos con la mezcla, presionando para que queden bien compactos.

Coloca los pimientos rellenos en la bandeja. Si lo deseas, espolvorea queso rallado por encima.

Hornea 15 minutos a 180 °C, hasta que estén dorados y el queso gratinado.

Sírvelos calientes, acompañados de una ensalada fresca.

Consejo técnico: Si ves que el relleno queda seco, añade unas cucharadas de caldo de ave antes de hornear.

PUBLICIDAD

Consejo técnico: Para pelar fácilmente los pimientos, mételos en una bolsa tras asarlos y deja que suden 10 minutos.

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas (1 pimiento grande por persona).

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Proteínas: 19 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 15 g

Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, tapados, aguantan 2 días. Se pueden congelar hasta 1 mes, bien envueltos. Para recalentarlos, utiliza horno suave o microondas.

PUBLICIDAD