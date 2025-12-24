Kate Hudson revela que rechazó ser Mary Jane en ‘Spider-Man’ antes de Kirsten Dunst: “Hubiera sido divertido”

Una estrenó Roofman. Un ladrón en el tejado, la otra estrenará muy pronto Song Sung Blue: Canción para dos, pero la carrera de ambas pudo haber sido muy diferente. Kate Hudson ha revelado que rechazó interpretar a Mary Jane Watson en la película Spider-Man de 2002, una decisión que, según la actriz, cambió el rumbo de su carrera y su vida personal. Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen, la protagonista de Casi famosos confirmó que fue considerada por Sony para el papel principal femenino en la exitosa adaptación dirigida por Sam Raimi, pero optó por rechazar la oferta que eventualmente asumió Kirsten Dunst.

Hudson describió el proceso de selección y su determinación de elegir un camino diferente. “Es una de esas cosas en las que, al mirar atrás, pienso: ‘Hubiera sido lindo estar en una película de Spider-Man”, comentó la actriz. “Pero, al mismo tiempo, hice una película llamada Four Feathers. Pude conocer a Heath Ledger, quien se convirtió en un gran amigo, y tuve una experiencia que nunca habría vivido de otra manera”. La actriz subrayó que su decisión le permitió formar parte de una obra completamente distinta, orientada al drama bélico y a una narrativa más tradicional, lejos del fenómeno de los superhéroes que Spider-Man representó para la industria.

Four Feathers, estrenada pocos meses después de Spider-Man, reunió a un elenco encabezado por Hudson, Heath Ledger, Djimon Hounsou y Wes Bentley. A pesar del entusiasmo inicial y las expectativas del estudio, la película tuvo un recorrido complicado en taquilla: recaudó 29 millones de dólares, una cifra insuficiente para recuperar su presupuesto de 35 millones. La recepción crítica fue mixta, y la cinta no logró alcanzar el impacto cultural ni comercial que obtuvo la franquicia del hombre araña.

Kate Hudson en 'Four Feathers' junto a Heath Ledger

Un éxito sin Hudson

Por su parte, “Spider-Man” se convirtió en un fenómeno global, cosechando 826 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que la consolidó como uno de los mayores éxitos cinematográficos de la década. La película impulsó la carrera de Tobey Maguire en el papel titular y de Kirsten Dunst como Mary Jane, dando pie a una trilogía que marcó un hito en la historia del cine de superhéroes. Raimi dirigió las tres entregas, y tras el cierre de la saga en 2007 con Spider-Man 3, Maguire regresó brevemente al universo del personaje en Spider-Man: No Way Home de 2021. Dunst, en cambio, no ha vuelto a interpretar a Mary Jane desde entonces.

Hudson reflexionó sobre el impacto de su decisión y la manera en que las oportunidades profesionales se entrelazan con la vida personal. “Una parte de mí piensa: ‘La vida sucede exactamente como debe suceder’. Así que estoy agradecida por ello. Pero sí lo miro y pienso: ‘Ah, habría sido divertido ser Mary Jane’”, expresó durante la entrevista. La actriz recalcó que, aunque a veces siente nostalgia por lo que pudo haber sido, se muestra conforme con el desarrollo de su carrera y las experiencias personales que surgieron gracias a su elección.

En la misma conversación, Hudson reveló que también ha rechazado proyectos que la habrían emparejado en pantalla con su madre, la actriz Goldie Hawn. “Tiene que ser realmente divertido”, explicó Hudson. “Debe tener un enfoque diferente. Lo hemos considerado, pero aún no hemos leído el guion indicado. No hemos resuelto ese asunto aún”. La posibilidad de ver a ambas figuras compartiendo un proyecto sigue en el aire, a la espera de una propuesta que cumpla con sus expectativas creativas.