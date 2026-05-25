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Bad Bunny tendrá su propia figura en el Museo de Cera de Madrid, que podrá verse el mismo día de su primer concierto: “Elaborada con el máximo nivel de realismo”

La institución ha anunciado que el próximo jueves podrá verse su nueva incorporación, que estará junto a otras estrellas internacionales de la música como Taylor Swift, Justin Bieber o Michael Jackson

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Fachada del Museo de Cera de Madrid, junto a una fotografía de Bad Bunny. (Montaje realizado por Infobae)
Fachada del Museo de Cera de Madrid, junto a una fotografía de Bad Bunny. (Montaje realizado por Infobae)

Los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid apuntan a ser uno de los acontecimientos del año en la capital española. No en vano, se trata de un evento que reunirá en el estadio Metropolitano de Madrid a medio millón de personas, a las que habría que sumar otras 100.000 por sus dos conciertos ya efectuados en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Ante la llegada del artista puertorriqueño, las autoridades se han preparado para una afluencia masiva de gente que vendrá a la capital para ver al conejo malo, al mismo tiempo que, desde las instituciones públicas y privadas, se asegurarán de que este reciba toda la atención que merece. Sin ir más lejos, desde el Museo de Cera de Madrid, ya han anunciado que incorporarán una nueva figura del cantante a su colección.

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“El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo”, ha anunciado el museo en un comunicado. La inauguración de esta obra, por otra parte, se realizará el próximo jueves 30, el mismo día en el que Bad Bunny dará su primer concierto en el Metropolitano, dando por comenzada su ‘estancia’ en la capital.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Una nueva estrella de la música inmortalizada

El Museo de Cera de Madrid es un espacio icónico dedicado al entretenimiento y la historia, ubicado en pleno Paseo de Recoletos. Consiste en una exposición interactiva que combina el arte de la escultura en cera con escenarios temáticos y efectos de sonido. A diferencia de un museo convencional, busca una experiencia inmersiva mediante atracciones adicionales, como su simulador y el Tren del Terror, atrayendo a familias y turistas que buscan una visita dinámica.

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Su historia comenzó en el año 1972, cuando fue inaugurado con la intención de ofrecer a la capital española un atractivo cultural similar a los grandes museos de cera internacionales. Desde sus inicios, se ha esforzado por reflejar la identidad de España, evolucionando constantemente para incluir a las personalidades más influyentes de cada década. Así, a lo largo de los años, el recinto se ha consolidado como una de las instituciones privadas más curiosas y visitadas de Madrid.

En cuanto a su colección, el museo alberga más de cuatrocientas figuras que abarcan diversos ámbitos. Los visitantes pueden encontrar desde reyes históricos y figuras políticas hasta estrellas del deporte como Rafael Nadal o Marc Márquez. También destacan celebridades de Hollywood, personajes de ficción y grandes nombres de la cultura española como Cervantes o Picasso. Esta mezcla de realismo y espectáculo permite recorrer siglos de historia y cultura popular en un solo lugar.

El cantante español Omar Montes, junto a su figura del Museo de Cera. (Museo de Cera)
El cantante español Omar Montes, junto a su figura del Museo de Cera. (Museo de Cera)

Por ello, el Museo de Cera también incluye figuras de algunas de las estrellas de la música más populares de las últimas décadas, entre ellas Taylor Swift (una de las figuras más populares del museo), Justin Bieber, Shakira, Beyoncé y Michael Jackson, además de otros iconos nacionales como Omar Montes, Alaska, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Plácido Domingo o Pau Casals. El museo suele actualizar sus figuras o renovar el vestuario de los músicos más actuales para que se parezcan lo máximo posible a su imagen presente en las giras.

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