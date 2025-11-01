España Cultura

Los creadores de ‘Stranger Things’ aseguran que tenían claro el final de la serie desde el principio: “Ya sabíamos cuál sería la última escena”

Los hermanos Duffer han revelado algunos detalles de la que será la última entrega de la clamada producción de Netflix

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

A las puertas de su regreso y envueltos en la euforia de Halloween, los Hermanos Duffer y el elenco principal de Stranger Things se reunieron con miles de seguidores en el Lucca Comics and Games Festival, una de las citas más importantes de la cultura pop en Europa. En el majestuoso recinto amurallado de la ciudad toscana, los creadores Matt y Ross Duffer acompañados de los actores Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard ofrecieron declaraciones exclusivas sobre el proceso creativo y emocional de la temporada final de la serie, según publicó Variety.

Ross Duffer, ante un auditorio colmado, compartió un detalle largamente guardado por el equipo creativo: “Obviamente, es estresante tratar de definir el final de la historia”, relató. “Por suerte, hace alrededor de seis o siete años ya sabíamos, al menos, cuál sería la escena final. Siempre supimos cómo serían los últimos cuarenta minutos.” Un dato que, de acuerdo con Variety, generó un murmullo de expectación entre los presentes, deseosos de conocer desenlaces después de años de aventuras en Hawkins. Matt Duffer añadió que escribir el final no solo fue un reto narrativo, sino un proceso de despedida personal. “Tienes que soltarte y decir adiós”, explicó. Al contar que la emoción se hizo patente al leer el episodio final en conjunto con los actores, sugirió que esa carga se percibirá en pantalla y espera que impacte de la misma manera a la audiencia global.

El panel adquirió un tono íntimo cuando los actores reflexionaron sobre el crecimiento de sus personajes y el reflejo de sus propias trayectorias. Finn Wolfhard, que encarna a Mike Wheeler desde los trece años, señaló cómo la serie y sus personajes han evolucionado al ritmo de sus vidas: “Ha evolucionado de muchas formas en que niños y jóvenes crecen, aunque bajo circunstancias extrañas y a veces inquietantes.” Advirtió, en tono confesional, que para ellos la experiencia no implicó monstruos ni dimensiones alternas, pero sí una infancia atípica compartida entre ellos. Sobre su personaje en la temporada final, insinuó que Mike tendrá un rol más activo como líder y como cohesionador del grupo.

Stranger Things - Temporada 5
Stranger Things - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

La opinión del resto de actores

Gaten Matarazzo, quien da vida a Dustin Henderson, confesó haberse sentido emocionado y bajo presión por los nuevos desafíos que los guionistas colocaron ante él. “Fue un poco estresante, pero creo que doy mi mejor trabajo en esos escenarios”, contó con franqueza, celebrando la confianza depositada en su capacidad interpretativa. Caleb McLaughlin, intérprete de Lucas Sinclair, describió la transformación de su personaje desde sus inicios defensivos y escépticos, hasta alcanzar una madurez marcada por la empatía y la sensibilidad. “En la quinta temporada siento que por fin comprendo quién es Lucas, alguien muy atento y afectivo, algo que Max sacó a relucir en él”, detalló ante el público del festival.

Por su parte, Noah Schnapp se detuvo en el desarrollo a largo plazo de Will Byers, resaltando la complejidad de su arco narrativo. “Siempre está lidiando con diferentes cosas, nunca solo con una preocupación”, afirmó, señalando cómo la gradualidad de la serie permitió una evolución realista del personaje y de su proceso de sanación. Schnapp expresó su satisfacción con el destino final de Will, subrayando que aprenderá a aceptarse y alzar la voz, uno de los temas fundamentales de Stranger Things.

De cara al desenlace, el equipo de la serie quiso enfatizar desde Italia que tanto el camino recorrido como las emociones vividas marcan el espíritu de esta despedida. La expectación crece entre los aficionados que, como quienes colmaron el encuentro, esperan que la última temporada plasme en pantalla la intensidad con la que fue concebida y realizada, según la experiencia compartida entre los creadores, el elenco y el público fiel.

