Esta película es una de las más queridas de los años 80 y ahora podrá volver a verse en cines con mejor calidad que nunca: “Está muy vigente hoy en día”

Marty McFly y Doc, un científico prueban una máquina del tiempo y un error hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus padres iban a la escuela. Marty debe conseguir que se conozcan y se enamoren, de lo contrario su existencia no sería posible.

La irrupción de Regreso al futuro en 1985 marcó un antes y un después en la forma de narrar historias de aventuras y ciencia ficción en el cine. Con prácticamente cuatro décadas de recorrido, la película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd no solo cosechó un éxito inmediato en taquilla, liderando las listas mundiales de estrenos, sino que se instaló con firmeza en el imaginario colectivo. Su receta, que fusionaba humor, viajes temporales y efectos visuales pioneros, revolucionó el género y sentó las bases de la iconografía pop de los años ochenta.

Regreso al futuro cuenta la historia de un adolescente llamado Marty McFly en la ciudad de Hill Valley. Este, a bordo de un DeLorean modificado por el excéntrico Doc Brown, desafía al tiempo mismo y viaja hasta 1955, año en el que sus padres aún no se habían conocido. Su intento por hacer que ese encuentro se produzca (si no, no se podría producir su nacimiento) abrió las puertas a una saga que inspiró secuelas, videojuegos, una serie animada y hasta una adaptación musical.

La trascendencia de Regreso al futuro no solo se explica por la pericia narrativa del equipo creativo (con el guion de Bob Gale y la producción de Steven Spielberg), sino también por cómo supo capturar las tensiones y aspiraciones de la cultura estadounidense. La sátira amable de los mitos de los años cincuenta y la exploración de la noción del cambio definen el alma de la trilogía, mientras que su universo visual y conceptual se filtró rápidamente a través de generaciones, volviendo a cada entrega un evento celebrado.

Michael J. Fox en 'Regreso al futuro'. (Universal Pictures)

Las explicaciones del protagonista de ‘Regreso al Futuro’ de por qué esta película sigue siendo tan querida

Michael J. Fox, quien encarnó al inolvidable Marty, ha reflexionado en entrevistas recientes sobre las razones que mantienen vigente el magnetismo del filme. En un diálogo con la revista Empire, citado por Deadline, Fox ofreció una interpretación personal y universal sobre el fenómeno: “Ahora mismo, vivimos en una cultura de los abusones. No hace falta que te los señalen, pero están por todas partes”, declaró el actor, aludiendo al impacto del personaje Biff Tannen (el antagonista) y a la propia noción del tiempo como fuerza opresora.

Al vincular la trama de la cinta con sus propias vivencias tras el diagnóstico de párkinson en 1991, Fox añadió: “Para mí, personalmente, el párkinson es un abusón. Y todo depende de si les plantas cara y de la energía que empleas en hacerles frente. Se trata de tu capacidad para adaptarte y de tu valor”.

Fox fue más allá y señaló que muchas personas se identifican con la película porque aborda asuntos que suelen pasar desapercibidos o no reconocidos en la vida cotidiana. En palabras del actor recogidas por Deadline: “Creo que mucha gente reacciona (ante Regreso al futuro) porque aborda temas que, de otra manera, no reconocería”.

Michael J. Fox en la película "Volver al futuro" (IMBD)

El reestreno de ‘Regreso al Futuro’

A la luz de su 40 aniversario, Universal Pictures ha querido rendir homenaje a la obra y su legado con un reestreno en cines españoles a partir del 31 de octubre. Según la distribuidora, por primera vez el público podrá disfrutar del largometraje en formatos premium, poniendo a disposición la tecnología más avanzada para realzar la calidad de imagen y sonido.

Las entradas estarán disponibles en más de 40 cines en España, entre ellos todos los Kinépolis repartidos por el territorio nacional, ofreciendo tanto a nostálgicos como a nuevas audiencias la posibilidad de experimentar el clásico desde una perspectiva renovada.