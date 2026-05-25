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Guardar una moneda en el congelador: el sencillo truco que te evitará problemas al volver de vacaciones

Ante un corte de luz de unos minutos, se pueden echar a perder muchos alimentos del congelador al calentarse

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Una moneda de 2 Euros cubierta de hielo y escarcha en el centro de una rejilla metálica dentro de un congelador muy frío y con capas de hielo.
Una moneda de 2 Euros cubierta de escarcha se encuentra en la rejilla metálica de un congelador doméstico visiblemente helado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya queda menos para coger las esperadas vacaciones de verano y, como cada año, hay que preparar la casa para que se quede sola y con todos los electrodomésticos desconectados. Esto sucede sobre todo con el frigorífico, pues ante un apagón o corte de luz de unos pocos minutos se pueden echar a perder muchos alimentos del congelador al calentarse rápidamente en los meses de junio, julio y agosto.

Pese a que en la mayoría de estos casos no se observan cambios visibles en los productos, lo cierto es que con los cortes de corriente se puede comprometer fácilmente la conservación de estos. Por este motivo, antes de tirar todo lo que guardas en el frigorífico a la basura, intenta aplicar esta técnica sencilla y económica que te permite detectar si ha habido un cambio en el funcionamiento de tu congelador. Concretamente, estamos hablando del famoso truco de la moneda, que se ha abierto paso entre las cocinas españolas por su simplicidad, pero también por su eficacia.

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Un vaso de agua congelada con una moneda de un Euro en su superficie superior, posado en una rejilla escarchada dentro de un congelador.
Una moneda de un Euro descansa sobre un vaso de agua congelada dentro de un congelador escarchado, representando la paralización económica o el impacto de la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en el congelador de tu nevera

Para llevar a cabo este plan, simplemente hay que coger una taza o un vaso, un poco de agua y una moneda. Lo primero que tienes que hacer, según Directo al Paladar, es llenar el recipiente que hayas escogido. Tendrás que verter agua hasta el borde y colocarlo con cuidado en el congelador.

Una vez que el agua esté congelada y se transforme en hielo sólido, debes situar en la superficie superior una moneda y volver a dejar el vaso en el congelador hasta que vuelvas de tus vacaciones. Con esta simple acción, cuando vuelvas de vacaciones podrás saber todo lo que ha pasado en tu nevera dependiendo de la posición de la moneda.

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Y es que, si abres la puerta del congelador y el euro permanece en la parte de arriba, donde lo dejaste, entonces sabrás que la temperatura se ha mantenido estable durante tus vacaciones y que los alimentos siguen igual que los dejaste. Por el contrario, si la moneda aparece en el fondo del vaso, significa que el hielo se derritió totalmente en algún momento, permitiendo que la moneda descendiera antes de volver a congelarse. Este detalle revela la existencia de un corte de luz lo suficientemente largo como para poner en duda la seguridad de los alimentos conservados.

Un vaso de agua congelado con una moneda de 1 euro incrustada en el hielo, dentro de un congelador con las paredes y la rejilla escarchadas.
Un vaso de agua con una moneda de un euro congelada en su interior, colocado sobre una rejilla escarchada dentro de un congelador, ilustra la paralización económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si la moneda se ha hundido un poco?

En ocasiones, la moneda puede encontrarse desplazada solo parcialmente hacia el centro o la parte inferior del vaso. Esta situación sugiere que la temperatura del congelador subió lo suficiente como para derretir parte del hielo, aunque no en su totalidad. En estos casos, se recomienda revisar los productos más sensibles, como carnes, mariscos y productos lácteos, ya que son los más susceptibles a sufrir daños por descongelación.

La utilidad de este método radica en que muchos cortes de electricidad pasan inadvertidos, especialmente si el suministro se restablece antes del regreso de los habitantes. El truco de la moneda actúa, por tanto, como un testigo silencioso de cualquier alteración térmica en el congelador.

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