Un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena preventiva del Hospital Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad acaba de confirmar un nuevo caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Este sería el segundo caso detectado en el grupo de españoles que viajaba en el MV Hondius, el crucero donde se detectó un brote del virus a principios de mes.

Las autoridades sanitarias han informado que “la persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). No obstante, “el positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento”, ha añadido el ministerio.

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El paciente, que es asintomático, ha sido inmediatamente trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro, “donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos”. Aun así, las autoridades insisten en que este caso “no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica”, pues el positivo ha tenido lugar dentro del protocolo de aislamiento.

*Noticia en ampliación

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