El consejo de uno de los protagonistas de ‘Stranger Things’ para los jóvenes actores: “He estado constantemente diciendo cosas que no debía y sintiéndome mal”

El Volumen 2 de la última temporada llega a Netflix con una advertencia de un miembro de ese elenco

Todo lo que creíamos saber sobre el Otro Lado era totalmente erróneo. El volumen 2 de la temporada final de Stranger Things» llega el 25 de diciembre. (Netflix)

En el día de Navidad toca volver a Hawkins para una penúltima aventura. Los episodios del volumen 2 de la última temporada de Stranger Things ya están disponibles en Neflix. Mientras tanto Noah Schnapp, uno de los protagonistas de la serie, ha lanzado una recomendación contundente a todas las jóvenes estrellas que inician su carrera en la industria: buscar ayuda profesional y acudir a terapia. La advertencia de Schnapp cobra relevancia hoy, justo cuando esta nueva tanda de episodios de la quinta temporada de Stranger Things se estrena en Netflix por Navidad.

“Es difícil crecer bajo la mirada del público. No te conoces a ti mismo, no tienes nada claro y ahora se espera que lo sepas todo y tengas todas las respuestas”, revela en una reciente entrevista, en la que se erigía como consejero para los jóvenes actores que puedan pasar o pasen por una situación similar. “Constantemente decía cosas que no debía o me sentía avergonzado por no tomarme en serio ciertas cosas que debería haber tomado en serio, y eso permanece para siempre. Las personas crecen y aprenden, y hacerlo públicamente no es fácil”, explicaba Schnapp.

La vida de Noah Schnapp dio un giro inesperado cuando, siendo apenas un niño, fue seleccionado para interpretar a Will Byers en la exitosa serie. El impacto de la fama lo alcanzó de lleno mientras se encontraba en un campamento de verano, aislado de la tecnología y del bullicio mediático. No supo que se había convertido en una figura pública hasta que su madre le envió un correo electrónico informándole que ya existía una página de admiradores en Instagram y había superado los 10.000 seguidores en cuestión de horas. “Quedé sin palabras”, confesó el actor sobre ese primer contacto con la popularidad.

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L
STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Una persona más feliz

El efecto de la exposición mediática, sin embargo, no tardó en manifestarse en forma de presión y estrés. Schnapp reconoce que la fama le arrebató una parte esencial de su infancia. “Tenía un trabajo de tiempo completo antes de ser adolescente”, recordó. La exigencia de los rodajes y la promoción de la serie le impidieron experimentar la vida como cualquier otro niño de su edad. La falta de privacidad fue una constante, un fenómeno que se intensificó al llegar a la universidad, donde compañeros se congregaban frente a su dormitorio solo para verlo entrar o salir. “Por más agradecido que estoy con Stranger Things, también me quitó la oportunidad de tener una experiencia universitaria normal”.

La presión de crecer en el ojo público resultó todavía más compleja cuando tuvo que enfrentarse a entrevistas con periodistas adultos que cruzaron límites inadmisibles. Schnapp relató que a los doce años recibió preguntas invasivas sobre la orientación sexual de su personaje y sobre asuntos personales. “Era muy inapropiado”, señaló el actor, subrayando que ese tipo de situaciones deberían ser inaceptables para cualquier menor. Schnapp también habló sobre el peso de cometer errores siendo observado por millones de personas. “Uno no se conoce a sí mismo, no ha resuelto nada, y de repente se espera que tengas todas las respuestas”, explicó. La exposición temprana lo llevó a sentirse constantemente vigilado, temeroso de decir algo incorrecto o de no tomarse ciertas cosas con la seriedad que requerían. “Eso queda para siempre”, lamentó, refiriéndose a cómo cada acción o palabra de los jóvenes actores puede ser registrada y difundida de manera permanente.

Ante este panorama, el intérprete de Will Byers sostiene que la terapia es indispensable para cualquier niño que alcance la fama. “Ser actor de éxito a una edad tan corta puede privar de una infancia estable”, advirtió. Schnapp aseguró que el acompañamiento psicológico le permitió encontrar estabilidad y bienestar emocional, y que desde que recurrió a especialistas su vida cambió para mejor. “Ahora soy una persona mucho más feliz”, subrayó. La nueva entrega de Stranger Things llega hoy entre grandes expectativas, pero la experiencia de Noah Schnapp refuerza el mensaje de que el éxito en la pantalla puede tener un alto costo personal para los más jóvenes.

