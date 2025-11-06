España Cultura

Maya Hawke habla sobre el final de ‘Stranger Things’ y revela el consejo que le dio Uma Thurman antes de trabajar con Tarantino: “Déjalos puestos”

Hija de Ethan Hawke y la actriz de ‘Kill Bill’, la joven actriz da vida a Robin en la serie de Netflix

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

La actriz Maya Hawke ha compartido cómo su experiencia en el rodaje de la última temporada de Stranger Things ha transformado su manera de entender la interpretación. “Mi vida ha cambiado como actriz. La forma en la que actúo ha cambiado desde ese último día de rodaje de la serie”, ha confesado Hawke en una reciente entrevista. La intérprete ha relatado que, durante esa jornada final, “he llorado todo el día, de principio a fin, en oleadas que me arrasaban”, y ha subrayado el impacto emocional de despedirse de un equipo al que, según sus palabras, “quiero muchísimo”.

La actriz, hija de los también intérpretes Ethan Hawke y Uma Thurman, ha explicado que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, escribieron “escenas que parecían tener un tejido conectivo precioso para los personajes y para nosotros”. Ese día, ha reconocido, “he aprendido algo sobre la interpretación: estar presente en tu propia emoción como persona y en la emoción del personaje, y permitir que esos dos cables se conecten”. Para Hawke, el recorrido en la serie ha supuesto “un viaje largo y complicado juntos”, que comenzó cuando tenía 19 años, mientras que otros compañeros “empezaron con nueve años y llevan diez años haciéndolo. Yo llevo siete y empecé a los 19, así que no tengo nada que decir en comparación”.

De madre a hija

Durante su participación en el pódcast Good Hang junto a Amy Poehler, Maya Hawke ha recordado el consejo que le dio su madre, Uma Thurman, antes de trabajar con Quentin Tarantino en Érase una vez en... Hollywood. “Me dijo: ‘No te quites los zapatos’”, relataba Hawke, en alusión a la conocida afición del director por mostrar pies descalzos en sus películas. La propia Poehler ha bromeado con la recomendación: “Déjalos puestos, cariño. Un consejo perfecto”.

La actriz ha rememorado también sus recuerdos de infancia en los rodajes de sus padres, Uma Thurman y Ethan Hawke. “Era como un mundo seguro y pequeño donde podía estar sola. Nadie tenía que estar pendiente de mí. Podía ir a la mesa de Crafty y coger galletas, M&M’s y ositos de gominola, y luego ir a ver cómo ensayaban los especialistas”, reconocía la actriz y cantante. Aquellos momentos, ha afirmado, “eran como Disneylandia. Es realmente donde me enamoré de la interpretación, entre bastidores en el teatro y en el set”.

La colaboración entre Amy Poehler y Maya Hawke en la película de animación Del revés 2 ha propiciado que la actriz reciba numerosas muestras de agradecimiento por parte del público más joven. “Gracias a mi personaje, Ansiedad, muchas personas se han sentido comprendidas”, aseguraba, confesando que incluso hace notas de voz para amigos poniendo la voz de su personaje. “Los niños pequeños se han sentido muy identificados y les ha ayudado a entender mejor su cerebro”. Entre los próximos trabajos de Maya Hawke figuran los títulos Wishful Thinking, Los juegos del hambre: el amanecer de la cosecha y la quinta y última temporada de Stranger Things, cuyo estreno está previsto para el 26 de noviembre en Netflix.

