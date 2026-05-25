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Cómo hacer salmorejo de calabacín: una receta refrescante para los días de calor

Es una variante moderna fácil de hacer con la que puedes sorprender a tus invitados

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Salmorejo de calabacín verde claro en un plato blanco, adornado con taquitos de jamón, aceite de oliva y albahaca. Al fondo, un vaso con más jamón y una cuchara sobre madera.
Salmorejo de calabacín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del calor y el verano cada vez más cerca, los platos frescos y ligeros vuelven a convertirse en protagonistas de muchas mesas. Uno de los más populares es el salmorejo, una receta que suele estar presente en muchas comidas, especialmente en el sur de España.

Si te gusta el salmorejo y quieres probar otras opciones, esta variante de calabacín puede ser una gran elección. La técnica principal se basa en el triturado. Se suele hacer con batidora hasta conseguir una textura fina y homogénea.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo en nevera: 5 minutos (opcional para servir frío)
  • Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines medianos (unos 400 g)
  2. 1 diente de ajo pequeño
  3. 50 g de pan del día anterior
  4. 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 cucharada de vinagre de vino blanco
  6. Sal al gusto
  7. Jamón serrano picado

Cómo hacer salmorejo de calabacín, paso a paso

  1. Lava y seca bien los calabacines. Si la piel es fina y está en buen estado, no es necesario pelarlos.
  2. Corta los calabacines en trozos medianos y colócalos en el vaso de la batidora para facilitar el triturado.
  3. Añade el pan troceado, el diente de ajo pelado y una pizca de sal.
  4. Incorpora el vinagre y el aceite de oliva virgen extra. Utilizar un aceite de calidad ayudará a potenciar el sabor de la receta.
  5. Tritura todos los ingredientes a máxima potencia hasta obtener una crema fina y homogénea. Si prefieres una textura más ligera, añade una o dos cucharadas de agua fría.
  6. Prueba la mezcla y corrige el punto de sal o vinagre si es necesario. Después, vuelve a triturar unos segundos para conseguir una textura más cremosa.
  7. Deja reposar en la nevera al menos cinco minutos para que esté bien frío antes de servir.
  8. Sirve en cuencos y decora con huevo duro picado y jamón serrano. Para terminar, añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima.

Consejo técnico: para un resultado más suave, retira el germen del ajo antes de triturar.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro raciones generosas, aunque dependerá del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder su sabor y textura original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 140 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se usen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El salmorejo de calabacín puede conservarse en la nevera durante un máximo de dos días, siempre que se guarde en un recipiente hermético. Antes de servirlo, es recomendable removerlo bien para recuperar su textura homogénea. La decoración, como el huevo duro, el jamón serrano o el aceite de oliva, debe añadirse justo antes de consumirlo para mantener todo su sabor y frescura.

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