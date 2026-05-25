La visita del Papa León XIV en Madrid incluirá ‘aguanetas’, ofertas culturales nocturnas y una tarjeta de transporte especial para algunos afortunados

La visita del Papa León XIV en Madrid incluirá aguanetas, ofertas culturales nocturnas y una tarjeta de transporte multi especial para algunos afortunados (Montaje Infobae)

A menos de dos semanas de la llegada del Papa León XIV a Madrid, ya se están anunciando los últimos detalles de cómo se organizará la ciudad. Y es que los coordinadores de la visita, Santiago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, han informado a la comunidad autónoma que, por el momento, hay 350.000 inscripciones en la web wwww.conelpapa.es para acudir a los eventos que tendrán lugar en la capital entre el 6 y el 9 de junio. Aunque “por cada persona que se apunta vienen otras tres”, ha advertido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

De este modo, en los eventos se pueden acumular grandes aglomeraciones, sobre todo durante la misa que presidirá el papa en la Plaza de Lima y Cibeles el sábado 7 de junio, en la que se espera alcanzar 1.800.000 personas. Debido a esto, la comunidad activará el nivel 0 del Plan Territorial de Protección Civil. Además, se ha organizado un despliegue con unos 14.000 efectivos policiales -entre los que habrá 9.700 nacionales, 625 guardias civiles y 4.000 municipales-. Por lo que Martín ha pedido “comprensión” y “paciencia” a los madrileños por la multitud de peregrinos que llegarán a la ciudad.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid reforzará también un 125% las frecuencias en Metro de Madrid para garantizar la movilidad de peregrinos y residentes, así como un despliegue de más de 40 mandos sanitarios y servicios especiales que se sumarán a los 560 profesionales habituales del operativo asistencial del SUMMA 112. Asimismo, el Canal de Isabel II pondrá a disposición de los transeúntes un total de 162 puntos de abastecimiento de agua distribuidos entre Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y la Plaza de Cibeles. Algo que se complementará con water trucks o aguanetas, que facilitarán el acceso a agua a personas con movilidad reducida.

Madrid implementa un gran operativo de seguridad y refuerzo de servicios de transporte, sanidad y cultura para la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio, esperando 1.8 millones de asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor frecuencia en transporte y estaciones restringidas durante los eventos

A partir de este jueves 28 de mayo, los viajeros afortunados de la línea 4 de Metro podrán ser testigos de un “tren especial vinilado con imágenes conmemorativas del Pontífice”. Algo que se observará en algunos autobuses interurbanos. Además, para recordar este gran evento, la compañía lanzará 500.000 tarjetas Multiviajes con un diseño especial. En él se podrá ver “una imagen referida a la visita papal”. Con ello llegarán 6.000 tarjetas precargadas con “una tarifa especial de 28,08 euros cada una para el comité organizador y los voluntarios”, según ha informado la comunidad autónoma.

PUBLICIDAD

Por otro lado, para llevar a cabo el plan de recibimiento de miles de peregrinos, se prevé un refuerzo en las líneas de la red metropolitana, así como el cierre temporal de algunas estaciones de metro durante los distintos eventos. Pero la primera modificación llegará antes de la visita del papa. Y es que, desde el pasado 21 de mayo, ya se ha observado la ocupación de algunos carriles “para labores de descarga y acopios de materiales en acera en diferentes puntos de las zonas” de la ciudad. No obstante, a partir del 25 y 30 de mayo se hará visible una mayor ocupación “debido a trabajos relacionados con el montaje de las torres de iluminación, video, audio, aseos y escenarios” en los alrededores de la plaza de Lima y Cibeles.

Jóvenes entrando al metro de Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

Una vez Su Santidad llegue a la capital, se activarán los primeros cortes. El 6 de junio se restringirá el paso en la estación de Nuevos Ministerios desde las 17:00 horas hasta las 22:00. Aunque el domingo será el día más afectado, ya que hasta las 10 de la mañana se cerrarán 13 estaciones del centro. Ese mismo día, hasta las 14:00 horas, se mantendrán cerradas siete de ellas. Debido a ello, Metro Madrid pondrá 42 trenes adicionales entre las distintas líneas y franjas horarias y 55 convoyes de más durante la misa del domingo. Finalmente, el lunes 8 se reforzará un 75% la frecuencia y el martes 9, solo se incrementará el servicio un 25% en la línea 8 entre las 8:00 y las 11:00 horas.

PUBLICIDAD

Un escenario similar se vivirá en aquellos que viajen en autobús. La EMT ha reforzado la red nocturna con 25 autobuses adicionales y ajustará el servicio diurno en función de los desvíos previstos por ocupaciones en la Plaza de Lima y Cibeles. Pero también se sufrirán modificaciones en las líneas a partir del 25 de mayo, con motivo del montaje. Entre las líneas interurbanas que aumentarán su servicio están la 491, 484, 571, 573 y 671. Más concretamente, el sábado 6, las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 tendrán más frecuencias desde las 11:00 horas hasta el cierre.

¿Qué beneficios recibirán los peregrinos y periodistas?

No solo el transporte tendrá adaptaciones a la visita del papa León XIV, sino que la Real Casa de Correos se transformará en el Centro Internacional de Prensa, para que los medios que se desplacen a la capital puedan seguir en directo las actividades del Pontífice. Pero si hay un detalle emocionante, es que la Puerta del Sol ha instalado una plataforma para retransmitir esas imágenes en vivo para que cualquier transeúnte pueda ser testigo de los eventos.

PUBLICIDAD

El papa León XIV llega para dirigir la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, este miércoles 20 de mayo de 2026. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Mientras que 54 establecimientos hosteleros de la zona de Puerta del Sol, 12 de ellos centenarios, también tienen algo que ofrecer: menús especiales y descuentos para periodistas acreditados. Además, la Asociación de Pasteleros Artesanos de Madrid elaborará un dulce conmemorativo y se presentará una selección de repostería tradicional de la región en la zona de descanso del Centro Internacional de Prensa.

La comunidad ha adaptado otras iniciativas culturales, pero nocturnas para los peregrinos. Con el lema ‘No la debemos dormir con motivo de la visita del Papa León XIV’, los Teatros del Canal se han movilizado para ofrecer gratuitamente espacios durante los intervalos entre los actos religiosos programados. No obstante, los asistentes deben presentar previamente el carné de peregrino y se cerrará el acceso cuando se complete el aforo. Los eventos, que tendrán lugar entre la medianoche y las 5:00 horas del domingo 7 de junio, incluirán una programación de música y danza de forma ininterrumpida.

PUBLICIDAD

Entre ellos destaca el concierto de Clara Montes y otro de Alfonso Acosta Pantera, que traerá una propuesta de rock, flamenco y folclore contemporáneo. Por su parte, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentará una muestra de su repertorio y habrá sesiones de DJ que reflejan la diversidad de la escena electrónica madrileña y nacional. A esto se sumará un descuento de un 20% en los 16 espectáculos que organizan los Teatros del Canal entre las fechas en que vendrá Su Santidad.