España Cultura

“Esperemos que no nos pase lo mismo”: Finn Wolfhard teme que el final de ‘Stranger Things’ repita el error de ‘Juego de Tronos’

La serie de los hermanos Duffer protagonizada por Millie Bobby Brown estrena su quinta y última temporada a finales de noviembre, repartida en tres partes

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Finn Wolfhard en la premiere
Finn Wolfhard en la premiere mundial de 'Cazafantasmas: Imperio helado', en Nueva York, el 14 de marzo de 2024. (REUTERS/Jeenah Moon)

Cuando acabe este 2025, también lo hará Stranger Things. Casi una década después de su estreno, las aventuras de Once, Mike, Will, Dustin, Max, Lucas y compañía, están a punto de llegar a su fin. La serie creada por los hermanos Duffer, convertida en fenómeno cultural desde 2016, iniciará su quinta y última temporada a finales de noviembre, repartida en tres partes: el primer volumen el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el último el 31 de diciembre. En España, por el cambio de hora, el desenlace se verá ya el 1 de enero de 2026, a las 2:00 de la madrugada, cuando se cierre una de las ficciones más influyentes de la televisión moderna.

El final, como no puede ser de otra forma, será analizado con lupa. Considerada una de las mejores series de los últimos años, Stranger Things se enfrenta a la presión de cerrar con dignidad una historia que ha marcado a toda una generación. El recuerdo de lo ocurrido con series como Juego de Tronos -que su perfección se vio perjudicada por una reacción muy fría en su última temporada- sigue presente, y los actores son los primeros en admitirlo.

“Creo que todos estábamos bastante preocupados, sinceramente”, ha confesado Finn Wolfhard —quien interpreta a Mike— en una entrevista con Time videollamada. “Por la forma en que Juego de Tronos quedó destrozada en esa última temporada, todos nos metimos en el rodaje pensando: ‘Esperemos que no nos pase lo mismo’. Pero luego leímos los guiones y supimos que había algo especial”.

Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. (Crédito: Netflix)

El creador de la serie, Matt Duffer, explicó a Variety que el final lleva planeado desde hace años. “Sabíamos más o menos cómo sería la escena final desde hace muchísimo tiempo”, afirmó. “Hubo elementos que discutimos durante semanas, pero la idea central del desenlace siempre la tuvimos clara.” Su hermano Ross añadió que todo el desarrollo de la historia se ha escrito “en función de ese cierre”, con la intención de ofrecer un final coherente y satisfactorio.

Tres años trabajando en la última temporada

El final de la cuarta temporada, emitido en julio de 2022, dejó a Hawkins devastada tras la apertura de las grietas, con el Mundo del Revés desbordado y con Vecna (Jamie Campbell Bower) siendo cada vez más peligroso. Eso sí, ha pasado mucho tiempo desde aquella icónica batalla y pese a la aparente victoria de los protagonistas, la amenaza no ha sido completamente derrotada. En esta nueva temporada, la ciudad está bajo cuarentena militar mientras la búsqueda de Once (Millie Bobby Brown) se ha intensificado, obligándola a volver al anonimato. Además, ha medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), también lo hace Vecna, cuyo paradero es desconocido. Según la sinopsis oficial, el objetivo común que une a los protagonistas es claro: encontrar y eliminar al gran villano.

Escena de la temporada 5
Escena de la temporada 5 de 'Stranger Things'. (Netflix)

Además, la temporada final también ahondará en los orígenes y secretos del Mundo del Revés, el enigmático universo paralelo que ha sido el eje central desde el inicio de la ficción. Según Ross Duffer, quedan por revelar elementos que ya estaban escritos desde la primera temporada en un documento de 25 páginas que él y su hermano Matt prepararon sobre la mitología de la serie.

El próximo 26 de noviembre comenzará el verdadero principio del final.

Stranger Things

