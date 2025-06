‘Stranger Things’ no acabará del todo: así es la serie de animación que prepara Netflix que expandirá su universo

La última entrega de la serie de Netflix llegará en tres partes a finales de 2025 Crédito: (Netflix)

Netflix mantiene viva la llama de una de sus franquicias más populares. Aunque la quinta temporada de Stranger Things marcará el final de la historia original, la plataforma apuesta fuerte por expandir este universo con una serie de animación: Stranger Things: Tales From ’85. El público del festival de Annecy fue testigo de las primeras imágenes de este esperado proyecto, que llegará a Netflix el próximo año, junto con el largometraje original In Your Dreams.

Tales From ’85 se sitúa en Hawkins durante el invierno de 1985, justo entre la segunda y la tercera temporada de la serie de acción real. Los protagonistas clásicos del grupo regresan, ahora acompañados por una nueva integrante: Nikki, una joven de carácter decidido y un llamativo peinado mohicano. La trama abordará un nuevo misterio paranormal y la aparición de monstruos inéditos que amenazan la tranquilidad del pueblo, potenciando el tono nostálgico y sobrenatural que hizo famosa la saga.

Matt y Ross Duffer, creadores originales de Stranger Things, desempeñan el rol de productores ejecutivos a través de Upside Down Pictures, junto a Hilary Leavitt. También integran el equipo creativo Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps, mientras que Eric Robles se encarga de la supervisión como showrunner y productor ejecutivo desde el estudio Flying Bark Productions. Robles explicó durante el panel en Annecy que la idea inicial se inspiró en dibujos animados ochenteros como Masters of the Universe, “Scooby-Doo” y “Dungeons and Dragons”, aunque el referente más notable resultó “The Real Ghostbusters”, serie reconocida por su tono oscuro y espeluznante.

Para hacer llevadera la despedida

A la par, la historia principal de Stranger Things se prepara para su despedida. La quinta y última temporada de la serie de acción real se desplegará en tres partes antes de fin de año: el primer episodio verá la luz el 26 de noviembre, la segunda entrega estará disponible durante la Navidad y el capítulo final se estrenará en la víspera de Año Nuevo.

En el mismo evento de Annecy, Netflix mostró también un adelanto del largometraje animado “In Your Dreams”. Dirigido por Alex Woo y Erik Benson, ambos exmiembros del equipo creativo de Pixar, la película sigue a los hermanos Stevie y Elliot, quienes se embarcan en una travesía por el mundo de los sueños en busca de The Sandman, con la esperanza de salvar el matrimonio de sus padres. Woo relató cómo el guion nació de experiencias personales de su infancia, destacando la oportunidad de contar con el respaldo de Netflix para una historia original.

La audiencia de Annecy pudo ver algunas secuencias destacadas del filme, como el paso por Breakfast Town —un pueblo medieval habitado por dulces y pasteles—, la aparición de Baloney Tony, un peluche singular, y situaciones aún más extravagantes, como un perrito caliente devorador de hombres y una jirafa de peluche que dispara rayos láser. Una de las imágenes que más impacto causó fue la del castillo de arena, sede de The Sandman, iluminado por un caleidoscopio de cristal.

Netflix tiene previsto estrenar In Your Dreams el 14 de noviembre, buscando consolidar su presencia en la animación global y reforzar su catálogo con propuestas originales y universos propios. Tanto esta película como la serie animada de Stranger Things evidencian la apuesta de la plataforma por el sector, ampliando su oferta y desdibujando el final de sus franquicias más emblemáticas.