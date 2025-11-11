Todas las referencias (por el momento) que conectan ‘It: Bienvenidos a Derry’ con el universo de Stephen King: de la ‘Torre Oscura’ a ‘El resplandor’

Bill Skarsgård como 'Pennywise' en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Warner Bros)

La reciente llegada de It: Bienvenidos a Derry a HBO Max ha reavivado el interés por el complejo entramado de universos que Stephen King ha construido a lo largo de su carrera. Esta serie, que actúa como ‘precuela’ de las adaptaciones cinematográficas dirigidas por Andy Muschietti, no solo explora los orígenes de Pennywise, sino que también profundiza en la red de conexiones que une a las principales obras del autor y a la que se le conoce como el ‘Kingverso’.

A diferencia de otros universos ficticios donde las historias se desarrollan en un único mundo, el llamado ‘Kingverso’ se compone de múltiples realidades entrelazadas, cada una con sus propias reglas y criaturas.

‘La Torre Oscura’: el origen de todo

En el centro de este ‘multiverso’ se sitúa la saga de La Torre Oscura, considerada por los estudiosos y por el propio King como el corazón de su obra. Tal y como ha relatado el escritor: “comencé La Torre Oscura cuando tenía 22 años, recién graduado de la universidad y ha abarcado toda mi carrera. A medida que se acumulaban los libros y las historias, empecé a darme cuenta de que todos estos personajes remitían al Mundo Medio de La Torre Oscura”.

La mitología que sostiene este cosmos literario parte del Prim, una oscuridad primordial de la que surge Gan, una fuerza omnipotente que actúa como el equivalente a un dios en el ‘Kingverso’. Gan, al crear el universo conocido, adopta la forma metafísica de la Torre Oscura, el eje sobre el que giran todas las realidades. En este contexto, Maturin, la tortuga cósmica, y Pennywise, el ente malvado de It, son criaturas nacidas de la voluntad de Gan.

Tráiler de 'It: Bienvenidos a Derry' (HBO Max)

La nueva serie de HBO Max se ambienta en la década de 1960, situándose 27 años antes de los acontecimientos narrados en la película de 2017.

La trama se apoya en los interludios del libro original para explorar la historia oscura de Derry, una ciudad que, al igual que Castle Rock o Jerusalem’s Lot, se ha convertido en uno de los escenarios recurrentes del ‘Kingverso’. Derry no es solo un lugar, sino un personaje en sí mismo, capaz de absorber el miedo y el sufrimiento de sus habitantes para perpetuar un ciclo de horror.

La conexiones con la obra de Stephen King

La serie no se limita a narrar los orígenes de Pennywise, sino que introduce elementos y personajes que refuerzan la conexión con el resto del multiverso de King. Entre los guiños más destacados encontramos la aparición de Dick Hallorann (interpretado por Chris Chalk), el cocinero con habilidades psíquicas de El resplandor y Doctor Sueño, así como referencias a la tortuga Maturin o la estatua de Paul Bunyan, un símbolo del folclore estadounidense para homenajear a los leñadores (que existe en Bangor Maine, la ciudad en la que King se inspiró para crear Derry). También aparece la institución mental Juniper Hill Asylum, donde será internado el personaje de Lilly (Clara Stack) y que ha aparecido en libros como, por supuesto It, La tienda, El juego de Gerald o Insomnia.

Además, aparece la familia Hanlon, de forma que el piloto que llega a Derry para trabajar en la base militar (interpretado por Jovan Adepo) se convertirá en el abuelo de Mike Hanlon, uno de los miembros de el Club de los Perdedores de It, reforzando la idea de ‘circularidad’ de toda la propuesta.

Chris Chalk interpreta a Dick Hallorann en 'It: Bienvenidos a Derry', personaje que aparece en 'El resplandor' y que tiene habilidades psíquicas

Pennywise, cuya forma favorita es la de un payaso, es en realidad una entidad alienígena creada en el vacío fuera del universo, que llegó a la Tierra hace millones de años. Su ciclo de hibernación y caza, alimentándose del miedo de los habitantes de Derry cada 27 años, lo convierte en un vampiro psíquico. Sin embargo, Pennywise no es único en su especie: las novelas de La Torre Oscura presentan a otras criaturas similares, nacidas del Prim y esparcidas por los distintos mundos.

Frente a Pennywise se encuentra Maturin, la tortuga cósmica, que actúa como guardiana de uno de los pilares de la Torre Oscura y símbolo de protección y equilibrio. En la serie, la tortuga aparece como mascota gigante o como un dije en la pulsera de uno de los personajes, recordando a los espectadores que existen fuerzas benévolas en el universo de King.

Uno de los conceptos fundamentales en la mitología de King es el espacio Todash, una dimensión de caos que rodea la Torre Oscura y sirve de origen para muchas de las criaturas que pueblan sus historias. Pennywise, por ejemplo, procede del Macroverso, un espacio indeterminado entre universos del que también surgen los monstruos de La niebla y los alienígenas de El cazador de sueños. Este espacio funciona como una grieta entre dimensiones, permitiendo que el mal se infiltre en los distintos mundos.

Mapa del 'Kingverso' con todas las relaciones a partir de 'La torre oscura'

La serie It: Bienvenidos a Derry aprovecha este trasfondo para explorar no solo el horror explícito, sino también el simbolismo y las conexiones profundas entre las distintas obras de King. Los creadores, liderados por Andy Muschietti, han manifestado su intención de ir más allá de los simples guiños, ofreciendo una exploración cuidadosa y deliberada del ‘multiverso’, algo que también intentó la serie de J.J. Abrams Castle Rock.

Con la proyección de varias temporadas, It: Bienvenidos a Derry se perfila como una pieza clave en la expansión del ‘Kingverso’ en la pantalla. La serie no solo busca rellenar los vacíos narrativos de la historia de Derry, sino también conectar de manera más profunda con el cosmos literario de Stephen King, abriendo la puerta a nuevas adaptaciones y cruces entre sus universos.